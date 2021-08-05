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«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске

05 августа 2021 15:56
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Таких атак Беларусь не видела. Некоторых это даже заводило.

«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске-1

О, все, пошли коктейли [Молотова – прим. ред.]. Вот вам, ребятки!

«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске-3

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Перед боевыми порядками этот огонь, бутылка разбивалась возле нас.

«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске-5

Иван Леля, старший инспектор группы информации общественных связей Пинского РОВД:
Толпа становилась все агрессивнее. Ситуация менялась каждые 5 минут. Люди начали отрывать брусья от скамеек, начали бросаться металлическими мусорками.

«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске-7

Житель Пинска, очевидец событий: 
Этими палками от скамеек, серьезно, ребят просто рвали. То, что говорят, мирный протест – это ложь. Я сделал замечание молодому человеку, он с маленьким ребенком был. Я говорю: «Ты же не представляешь (тут уже накапливалась толпа) все может быть». Подошла супруга, говорю: «Вы семью хотите сохранить?» – «Хотим». – «Собирайтесь, забирайте мужа и идите, у вас маленький ребенок. Его Тихановская не накормит».

Подъехал молодой человек на велосипеде, туда-сюда елозил, говорит: «Мужик, – говорит, – ты отсюда вали, а то мы сейчас твою собаку по кругу пустим».

Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа читайте здесь.

# Массовые беспорядки # Светлана Тихановская

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