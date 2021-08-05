«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Таких атак Беларусь не видела. Некоторых это даже заводило.
О, все, пошли коктейли [Молотова – прим. ред.]. Вот вам, ребятки!
Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:
Перед боевыми порядками этот огонь, бутылка разбивалась возле нас.
Иван Леля, старший инспектор группы информации общественных связей Пинского РОВД:
Толпа становилась все агрессивнее. Ситуация менялась каждые 5 минут. Люди начали отрывать брусья от скамеек, начали бросаться металлическими мусорками.
Житель Пинска, очевидец событий:
Этими палками от скамеек, серьезно, ребят просто рвали. То, что говорят, мирный протест – это ложь. Я сделал замечание молодому человеку, он с маленьким ребенком был. Я говорю: «Ты же не представляешь (тут уже накапливалась толпа) все может быть». Подошла супруга, говорю: «Вы семью хотите сохранить?» – «Хотим». – «Собирайтесь, забирайте мужа и идите, у вас маленький ребенок. Его Тихановская не накормит».
Подъехал молодой человек на велосипеде, туда-сюда елозил, говорит: «Мужик, – говорит, – ты отсюда вали, а то мы сейчас твою собаку по кругу пустим».
Пытались вывести на агрессию и сработать на картинку. Воспоминания бойцов спецназа о вечере 9 августа читайте здесь.