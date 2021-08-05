«Палками от скамеек, серьёзно, ребят просто рвали». Очевидец событий 9 августа в Пинске

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Таких атак Беларусь не видела. Некоторых это даже заводило.

О, все, пошли коктейли [Молотова – прим. ред.]. Вот вам, ребятки!

Кирилл, командир роты специального назначения в/ч 3214:

Перед боевыми порядками этот огонь, бутылка разбивалась возле нас.

Иван Леля, старший инспектор группы информации общественных связей Пинского РОВД:

Толпа становилась все агрессивнее. Ситуация менялась каждые 5 минут. Люди начали отрывать брусья от скамеек, начали бросаться металлическими мусорками.