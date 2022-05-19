Пётр Петровский: они пытались «Азовсталь» сравнить с Брестской крепостью. Не надо путать антифашистов с нацистами

«Санкции – наш резерв», – сказал 19 мая Президент Беларуси. Лукашенко ставит на место союзников. Саммит ОДКБ получился насыщенным. Главный посыл белорусского лидера – поодиночке сомнут. Услышали ли партнеры? Об этом и не только говорили во время стрима «Азаренок. Напрямую» . В гостях Петр Петровский, Юрий Воскресенский и легендарный Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Они пытались сравнить с Брестской крепостью – не надо путать антифашистов с нацистами

Петр Петровский, политолог:

Калина, Волына – не хватает там Дубыны.

Григорий Азаренок:

Калина, кстати, уже сегодня вышел.

Петр Петровский:

Где Дубына? Где забыли Дубыну? «Азовсталь» – что это такое? Это фактически такая, они пытались сравнить с Брестской крепостью. Во-первых, не надо путать антифашистов с нацистами.

Григорий Азаренок:

Простите, даже стилистически можно представить, чтобы каждый день защитники Брестской крепости записывали бы видосик: «Папа Римский, нас спаси. Илон Маск, нас спаси. Ну кто-нибудь нас спаси, хоть кто-нибудь»? Можно себе такое представить?

Никогда не называю киевский режим Украиной. Это никакая не Украина

Петр Петровский:

Их надо сравнивать знаете с кем? С нацистами в Бреславе. Вот Бреслау, Вроцлав сегодняшний. Вот они там сидели, дубасились, дубасились, потом 6 мая все сдались. Вот как было, когда Бреслау брали. Сейчас то же самое с этой «Азовсталью». Что надо делать с ними? Судить. Это неонацисты, которые взяли в заложники сначала весь город Мариуполь, изнасиловали всех местных жителей, уничтожили 60 % жилищного фонда Мариуполя и теперь сдаются, и теперь там аж Папа Римский должен их спасать. Неонацистов.

Я думаю, те, кто такую пропаганду несут, понятно, почему Запад несет, мы помним и операцию «Гладио», как на них работало, нацистов брали там. Тот же Ярослав Стецько, бандеровец, если вспомню. Он же руководил антибольшевистским блоком народа на деньги американцев. Это все было, это все опять повторяется. Теперь кто туда едет? Бывшие неонацисты из Италии всякие со свинцовых 1970-х, Стефано Делле Кьяйе. Все они опять туда едут. То есть там такой фашистский, натовский интернационал получается. Адольф Гитлер 2.0. Поэтому я, во-первых, никогда не называю киевский режим, что это Украина – это никакая не Украина.