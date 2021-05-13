В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка

Новости Беларуси. Подарок к 75-летию. В честь юбилея Минского тракторного завода открылась тематическая фотовыставка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Она разместилась в символичном месте – на путевых стенах станции метро «Тракторный завод». В экспозиции более 60 уникальных фотографий истории одного из градостроительных предприятий, от основания по нынешний день.

На снимках изображена продукция, которую выпускает завод, а также сами тракторостроители. Посмотреть на уникальные кадры можно будет до конца сентября.

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Продукция Минского тракторного завода надежна, проста, проста в обслуживании, в ремонте, и очень трудолюбива. Она работает с утра до зари, в том числе и в городе. Сегодня мы тоже совместно работаем с Минским тракторным заводом. Нам необходимо для городских нужд еще иметь некоторые единицы техники. Вот сейчас для нас Минский тракторный завод занимается разработкой для городского хозяйства отдельных единиц техники.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:

Стратегия развития нашего предприятия – это формирование новых производственных линий, новых производств современных, опять же экологически безопасных. Самая важна задача, которая сегодня стоит перед нашим коллективом, – это делать продукцию, которая бы максимально делала удобным труд на селе, труд тракториста.