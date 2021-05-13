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В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка

13 мая 2021 14:03
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Новости Беларуси. Подарок к 75-летию. В честь юбилея Минского тракторного завода открылась тематическая фотовыставка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка-1

Она разместилась в символичном месте – на путевых стенах станции метро «Тракторный завод». В экспозиции более 60 уникальных фотографий истории одного из градостроительных предприятий, от основания по нынешний день.

В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка-4

На снимках изображена продукция, которую выпускает завод, а также сами тракторостроители. Посмотреть на уникальные кадры можно будет до конца сентября.

В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка-7

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
Продукция Минского тракторного завода надежна, проста, проста в обслуживании, в ремонте, и очень трудолюбива. Она работает с утра до зари, в том числе и в городе. Сегодня мы тоже совместно работаем с Минским тракторным заводом. Нам необходимо для городских нужд еще иметь некоторые единицы техники. Вот сейчас для нас Минский тракторный завод занимается разработкой для городского хозяйства отдельных единиц техники.

В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка-10

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода:
Стратегия развития нашего предприятия это формирование новых производственных линий, новых производств современных, опять же экологически безопасных. Самая важна задача, которая сегодня стоит перед нашим коллективом, – это делать продукцию, которая бы максимально делала удобным труд на селе, труд тракториста.

В честь юбилея МТЗ. На станции метро «Тракторный завод» открылась необычная фотовыставка-13

Отметим, завод основан в мае 1946-го. Спустя три года был собран первый образец трактора. Сейчас предприятие является одним из крупнейших работодателей столицы. Тракторный завод – это более 20 тысяч специалистов. Ежегодно с линии выпускается почти 35 тысяч единиц современной техники.

# Выставки в Минске # общество # Александр Дорохович # Виталий Вовк # Фотофакт

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