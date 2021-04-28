Что нужно знать владельцу агроусадьбы, чтобы не получить штраф? Рассказывает юрист

Серые будни – бесконечный день сурка. Как иногда хочется укрыться от шумного мегаполиса и, наконец, остаться наедине с природой. Но куда бежать, когда нет любимого домика в деревне? Аренда агроусадьбы – лучший выход из положения, где в плюсе остаются не только туристы. Для хозяина сказочного поместья, прием гостей – отличный шанс заработать, причем регистрироваться как индивидуальный предприниматель совсем не обязательно.

Александр Костюкевич, юрист:

Кто может заниматься? Это физические лица, которые проживают в одноквартирных либо блокированных домах в сельской местности, либо в малых городских поселениях. Владелец агроусадьбы должен быть зарегистрирован по месту жительства либо по месту пребывания в этом жилом доме. Этот жилой дом должен находиться на праве собственности владельца либо члена его семьи.

Владельцу агробизнеса придется обзавестись и собственным огородом: выращивание фруктов, овощей – одно из необходимых требований. Равно как и обязанность хозяина усадьбы знакомить туристов с народными традициями своего региона. Еще одно условие: в доме должно быть обустроено не более десяти комнат для проживания будущих гостей.

Александр Костюкевич:

Если больше десяти комнат, то это надо регистрироваться уже в качестве индивидуального предпринимателя с уплатой налогов в общеустановленном порядке. Должно быть все облагорожено, должны быть какие-то парковочные места, удобные подъездные пути. Количество парковочных мест должно соответствовать количеству комнат. Что касается гостевых домиков, в жилой фонд они не включаются, они строятся на территории усадьбы. Если дом со скатной крышей, то высота не должна превышать 7 метров по коньку, если плоская крыша, то не выше 5 метров.

Когда все вышеупомянутые условия одновременно соблюдены, можно смело приступать к официальной регистрации. Александр Костюкевич:

В первую очередь мы должны стать на учет, уплатить сбор 58 рублей. Весь доход, который мы получаем, не облагается другими налогами. Также нужно в райисполком направить уведомление, где мы должны указать дату начала предполагаемой нашей деятельности. У нас должна быть книга учета проверок. Мы должны не позднее десятого числа каждого года следующего за отчетным предоставлять информацию в налоговую инспекцию о количестве заключенных и незаключенных договоров.

На реализацию проектов в сфере агроэкотуризма один из банков Беларуси предоставляет кредиты в сумме до 2000 базовых величин на срок до 7 лет со ставкой в размере 5 % годовых. Основанием для рассмотрения возможности получения подобной финансовой поддержки является решение местных исполнительных органов. Александр Костюкевич:

Если мы являемся безработными, зарегистрированы в установленном порядке, мы можем рассчитывать на значительную субсидию.