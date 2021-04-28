Сложно, но возможно. Александр Шумилин о создании новых изобретений

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал, сложно ли сегодня создать новое изобретение. Ольга Коршун, ведущая:

В законодательстве готовятся какие-то изменения?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Нет, Закон «Об авторском праве и смежных правах» недавно приняли. По-моему, в прошлом году последняя редакция, поэтому у нас там все отрегулировано. Сейчас идет не столько создание новых законодательных актов, сколько присоединение к международным соглашениям. Буквально 9 апреля Беларусь присоединилась к Женевской конвенции Гаагского соглашения по промышленным образцам. В Беларуси это и так все было отрегулировано, но присоединение к данному соглашению позволит использовать ресурсы Всемирной организации интеллектуальной собственности. На 65 стран получить патент одновременно, не выходя фактически из своего кабинета, через интернет. Это значительно упростит процедуру и сэкономит ресурс. Так бы нам надо было в разных странах получать, а у каждой страны свое законодательство. Ольга Коршун:

Это все время и деньги. Александр Шумилин:

Абсолютно верно. А так мы получаем такие возможности.

Ольга Коршун:

Вы как человек, который в нашей стране знает все о патентах, изобретениях и изобретателях, как можете оценить: сегодня сложно что-либо открыть новое, сделать действительно изобретение? Потому что в мире каждый год патентуются тысячи каких-то изобретений, а всего сейчас, наверное, миллионы патентов. Посмотреть только на Китай, где, наверное, в день регистрируется несколько десятков каких-то ноу-хау.

Александр Шумилин:

С одной стороны, и сложно, но сегодня и наука. Мы говорили про генетику, не патентуются сами гены, а из этих генов различные технологии наборов можно создать огромное количество. Это уже подразумевает соответствующее патентование. Возьмем медицину. Сегодня растут заболевания, появляются новые заболевания, которые связаны с нашим образом жизни, с нашим питанием. Мы все больше начинаем понимать, как развивается и как живет человеческий организм, мы учимся совсем по-другому его лечить. С одной стороны, это все становится гораздо сложнее, потому что много придумали до нас, но тем не менее всегда есть место тому, что еще не придумали. Появляется искусственный интеллект, вопросы будут. Это тоже новое направление, новые материалы. Все больше приходим к материалам, когда можем уже их формировать на молекулярном уровне, нанотехнологии. А там огромный мир. Раньше мы просто не имели таких приборов, не могли посмотреть и увидеть. А эти материалы уже совсем другие. Когда появляется новое направление интеллектуальной собственности, то государство думает, как его защитить, как определить его правообладателей, как на этом зарабатывать. Раз есть новый товар, значит надо думать, как на нем заработать. Ольга Коршун:

То есть и производители, и обычные потребители, и изобретатели могут быть спокойны, потому что поле для творчества просто безгранично. Александр Шумилин:

Да. Как и интеллект, это просто безгранично. Ольга Коршун:

Качество, которое вы в себе цените больше всего? Александр Шумилин:

Порядочность. Ольга Коршун:

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