Пётр Миклашевич: парламенту надо постоянно совершенствовать практику применения конституционных норм

Новости Беларуси. Конституционный суд принял ежегодное послание Президенту и обеим палатам Национального собрания. Документ разделен на пять разделов. Все правовые акты по итогам 2022 года признаны не противоречащими конституционной законности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил председатель суда Петр Миклашевич, это свидетельствует о том, что в законотворческом и правоприменительном процессе госорганы взаимодействуют согласованно. Это и позволило выйти на качественный уровень принятия нормативно-правовых актов без нарушений норм и принципов Основного закона страны. Парламентарии уже больше года продолжают активно вырабатывать правовые механизмы для реализации изменений и дополнений, внесенных в Конституцию на республиканском референдуме. В соответствие необходимо привести около 100 законов.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

На этом процесс конституализации права не заканчивается. На это мы обращаем внимание в нашем послании, чтобы не было самоуспокоенности у парламентариев, что два года они поработали над принятием законов в развитие Конституции, а дальше уже забыли, что дальше надо использовать регулятивный потенциал Конституции, поскольку конституционные нормы и принципы носят в большинстве обобщенный характер. Соответственно, чтобы их реализовывать, надо постоянно совершенствовать законодательный механизм и практику их применения.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Поскольку в Конституции обновленной был сохранен вектор социальной направленности нашего государства, правового, демократического, то законодательство в части обеспечения прав и законных интересов социально уязвимых категорий граждан также претерпело изменения. Это касается и людей, которые находятся в пожилом возрасте, с инвалидностью. Большое значение уделяется сегодня в законодательстве работе с молодежью и реализации тех задач, которые были поставлены в одной из статей Конституции, что государство создает условия не только для физического, духовного, но и интеллектуального развития молодежи.