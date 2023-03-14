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«Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов

14 марта 2023 13:03
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Новости Беларуси. Командный дух, определение лучших и подготовка к международным армейским стартам. На полигоне Гожский под Гродно развернулись соревнования мотострелков и танкистов Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов-1

За победу борются экипажи из гродненской и слонимской механизированных бригад. Всего в программе четыре соревновательных дня. 14 марта экипажи боевых машин пехоты демонстрировали свою меткость. Стреляли по трем линиям мишеней. Наиболее сложная – на дистанции 900 метров. Она самая маленькая по размеру, и попасть в такую цель могут только настоящие снайперы. По соседству судьи оценивали танковое ралли. Все участники прошли медосмотр и жеребьевку. Им предстоит не только проявить свои навыки обращения с бронированными машинами, но и сдать нормативы по физической подготовке.

«Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов-4

Олег Магер, командир танкового взвода 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Данные соревнования, состязания важны, чтобы каждый специалист, каждый военнослужащий усовершенствовал свои навыки. Хочется быть первым среди всех остальных, вырваться вперед, показать, что можешь, и добиться лучших результатов.

«Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов-7

Святослав Васильев, ведущий специалист отдела боевой подготовки Западного оперативного командования:
Каждый из членов экипажа покажет свое мастерство, будет оценен индивидуально, также будет оценен экипаж танка и взвод. От Западного оперативного командования лучшие танкисты будут представлены в дальнейшем на состязания таковых экипажей Вооруженных сил. Интерес к данным специальностям среди военнослужащих срочной службы в войсках Западного оперативного командования возрос.

«Хочется быть первым». Под Гродно выбирают лучших мотострелков и танкистов-10

Соревнования на звание лучшего специалиста по различным военно-учетным направлениям ежегодно проходят в Западном оперативном командовании. В 2023 году – по 19 специальностям. Это позволяет повысить интерес к службе и уровень подготовки военных. А также продемонстрировать боевую мощь и за пределами страны – в прошлом году белорусы взяли бронзу на Армейских международных играх и серебро в танковом биатлоне.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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