Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции
Новости Беларуси. Эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси, открывая первое заседание комиссии, сформированной для работы над изменениями в Основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ее составе 36 человек: представители госорганов, общественные деятели, юристы, медики, люди искусства и спорта. Таким составом Конституционная комиссия встретится еще не раз. В планах – 9 заседаний с периодичностью дважды в месяц. Деятельность должна быть открытой и гласной – это требование главы государства.
Задача комиссии – обобщить и проанализировать все конструктивные идеи, а также подвести их под общий юридический знаменатель. Многие предложения поступили во время работы диалоговых площадок накануне Всебелорусского народного собрания, а также по парламентской линии.
Сбор мнений продолжается.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Сегодня Конституционная комиссия начала свою работу по выполнению важнейшей задачи – разработке конкретных предложений о возможном изменении Конституции Республики Беларусь. Сегодня важно, чтобы был проведен тщательный анализ поступающих предложений граждан, и на конституционный уровень действительно закрепить только те положения, которые действительно необходимо закреплять на конституционном уровне. Остальные предложения будут находить реализацию в других нормативно-правовых актах, законах. Уже на данный момент поступило значительное количество таких предложений. И, соответственно, эта работа будет продолжаться, поэтому мы приглашаем граждан, у кого есть конкретные предложения, чтобы они принимали участие в этом подготовительном процессе.
До 1 августа комиссия должна представить итоговый вариант предложений Президенту для последующего их вынесения на республиканский референдум.