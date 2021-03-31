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Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции

31 марта 2021 11:13
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Новости Беларуси. Эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси, открывая первое заседание комиссии, сформированной для работы над изменениями в Основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции-1

В ее составе 36 человек: представители госорганов, общественные деятели, юристы, медики, люди искусства и спорта. Таким составом Конституционная комиссия встретится еще не раз. В планах – 9 заседаний с периодичностью дважды в месяц. Деятельность должна быть открытой и гласной – это требование главы государства.  

Задача комиссии – обобщить и проанализировать все конструктивные идеи, а также подвести их под общий юридический знаменатель. Многие предложения поступили во время работы диалоговых площадок накануне Всебелорусского народного собрания, а также по парламентской линии.  

Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции-4

Сбор мнений продолжается.  

Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции-7

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:  
Сегодня Конституционная комиссия начала свою работу по выполнению важнейшей задачи – разработке конкретных предложений о возможном изменении Конституции Республики Беларусь. Сегодня важно, чтобы был проведен тщательный анализ поступающих предложений граждан, и на конституционный уровень действительно закрепить только те положения, которые действительно необходимо закреплять на конституционном уровне. Остальные предложения будут находить реализацию в других нормативно-правовых актах, законах. Уже на данный момент поступило значительное количество таких предложений. И, соответственно, эта работа будет продолжаться, поэтому мы приглашаем граждан, у кого есть конкретные предложения, чтобы они принимали участие в этом подготовительном процессе.  

Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции-10

До 1 августа комиссия должна представить итоговый вариант предложений Президенту для последующего их вынесения на республиканский референдум.  

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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