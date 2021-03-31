Пётр Миклашевич: комиссия начала разработку конкретных предложений о возможном изменении Конституции

Новости Беларуси. Эффективное госстроительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. Об этом заявил председатель Конституционного суда Беларуси, открывая первое заседание комиссии, сформированной для работы над изменениями в Основной закон страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ее составе 36 человек: представители госорганов, общественные деятели, юристы, медики, люди искусства и спорта. Таким составом Конституционная комиссия встретится еще не раз. В планах – 9 заседаний с периодичностью дважды в месяц. Деятельность должна быть открытой и гласной – это требование главы государства.

Задача комиссии – обобщить и проанализировать все конструктивные идеи, а также подвести их под общий юридический знаменатель. Многие предложения поступили во время работы диалоговых площадок накануне Всебелорусского народного собрания, а также по парламентской линии.