СК: получены доказательства совершения Николаем Дедком действий, направленных на причинение вреда нацбезопасности Беларуси

Новости Беларуси. Управлением Следственного комитета по Минску возбуждены уголовные дела в отношении участника анархистского движения Николая Дедка. Он был задержан осенью 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе обыска в его квартире были найдены иностранные банковские карточки и крупные суммы денег. Среди вещей также обнаружены коктейли Молотова, листовки и протестная атрибутика. Правоохранителями получены доказательства о его причастности к совершению ряда преступлений. В том числе по 342-й и 361-й статьям – организация массовых беспорядков и призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности государства.

Андрей Мотолько, заместитель начальника УСК по городу Минску:

Согласно материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал Мiкоlа. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им Telegram-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 3-й статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Следует отметить, что в указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих.