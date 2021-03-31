Какая ответственность грозит несовершеннолетним за административные правонарушения?

С 1 марта действует новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, которая регламентирует ответственность как взрослых, так и несовершеннолетних. Права и обязанности последних четко прописаны в отдельной главе под номером 9. Так, например, законом установлено, что ответственность за правонарушения для подростков наступает уже с 16 лет. Александр Костюкевич, юрист:

Также возможно привлечение несовершеннолетних к административной ответственности уже с 14 лет, но только по шести составам. Насильственное причинение вреда здоровью, иные насильственные действия, нарушение запретных предписаний, второй состав – это оскорбление, третий состав – это мелкое хищение, насильственное причинение либо уничтожение чужого имущества, также за жестокое обращение с животными и последний состав – мелкое хулиганство.

Данная глава также закрепляет приоритет профилактических мер воздействия за проступки перед наказанием в отношении несовершеннолетних. Александр Костюкевич:

Размер штрафа на таких лиц (от 14 до 18 лет) предусматривает размер до двух базовых величин, за исключением тех составов, по которым они уже привлекаются как индивидуальные предприниматели. Также нет таких мер ответственности к ним, как общественные работы и административный арест. Что касается лишения специальных прав, например, заниматься определенной деятельностью, в том числе управление транспортными средствами, то такое лишение возможно до одного года.

Но прежде чем определять меру воздействия за проступок, важно понять мотивы и эмоциональное состояние подростка. При наличии каких-либо психических отклонений ребенок будет освобожден от административной ответственности. Также, независимо от тяжести административного правонарушения, от наказания могут быть освобождены и другие, если совершили противоправное действие впервые. В таком случае подростку вынесут лишь предупреждение. Александр Костюкевич:

Если у нас лицо освобождается от административной ответственности, то орган, ведущий административный процесс, может применить меры воспитательного воздействия. Первое – это разъяснение законодательства, обязанности лица принести извинения, возместить причиненный вред и ограничение досуга.