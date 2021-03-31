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Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка

31 марта 2021 10:58
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Новости Беларуси. В Бешенковичах устраняют последствия аварии на водопроводе. Сбой в системе произошел в ночь с 29 на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка-1

На плохое качество воды обратили внимание горожане. Она имела специфический запах и вкус. После ее употребления некоторые жители пожаловались на ухудшение самочувствия. В местную больницу были госпитализированы шесть детей.  

Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка-4

Специалисты рекомендуют жильцам пострадавших домов не использовать воду из крана, пока все неполадки не будут устранены. Организован подвоз. Чистой питьевой водой обеспечили также школу и детский сад.  

Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка-7

Светлана Рощина, главный врач Бешенковичской центральной районной больницы:  
Проведена симптоматическая терапия. Состояние детей удовлетворительное. Они оставлены под наблюдением просто в связи с особенностями детского возраста. Забраны биологические материалы на исследование, и проводится проверка, связаны ли эти случаи между собой.  

Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка-10

Специалисты проводят расширенное исследование. Вода проверяется на наличие вирусов. Результаты будут известны в ближайшее время.  

# Массовое отравление # общество # Светлана Рощина # Фотофакт

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