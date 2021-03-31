Главврач бешенковичской больницы о ЧП с водой: состояние детей удовлетворительное, проводится проверка

Новости Беларуси. В Бешенковичах устраняют последствия аварии на водопроводе. Сбой в системе произошел в ночь с 29 на 30 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плохое качество воды обратили внимание горожане. Она имела специфический запах и вкус. После ее употребления некоторые жители пожаловались на ухудшение самочувствия. В местную больницу были госпитализированы шесть детей.

Специалисты рекомендуют жильцам пострадавших домов не использовать воду из крана, пока все неполадки не будут устранены. Организован подвоз. Чистой питьевой водой обеспечили также школу и детский сад.

Светлана Рощина, главный врач Бешенковичской центральной районной больницы:

Проведена симптоматическая терапия. Состояние детей удовлетворительное. Они оставлены под наблюдением просто в связи с особенностями детского возраста. Забраны биологические материалы на исследование, и проводится проверка, связаны ли эти случаи между собой.