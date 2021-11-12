Кочанова о беженцах: «Мы будем делать всё возможное, чтобы помочь этим людям»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Выезжали наши сенаторы, члены Совета Республики, наша женская организация, чтобы оказать гуманитарную помощь. Они общались с мигрантами, они увидели всю ту жудосную ситуацию, которая происходит. Это просто ужасно. Тогда, когда наши коллеги приехали, мы проводили у себя в Совете Республики заседание круглого стола с участием Белорусского союза женщин, просто говорить из-за того, что там происходит, когда они начали рассказывать это, они не могли говорить, потому что душили слезы. Нами это было воспринято как личная трагедия наша. Еще раз повторюсь, мы как никто знаем, что такое голод, холод. Потому что это пережили наши старшие поколения, наши родители, когда Беларусь находилась в оккупации. Сегодня это сравнимо. То, что делают сегодня польские власти по отношению к этим людям, это не просто бесчеловечные методы, это цинично, ужасно. Это недопустимо. Поэтому, конечно, мы откликнулись. Мы будем делать все возможное, чтобы помочь этим людям.