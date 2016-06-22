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Пятое Всебелорусское народное собрание в Минске: Зачем белорусам собираться вместе и как все соотносится с нашей исторической памятью?

22 июня 2016 08:23
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Сегодня, 22 июня, в Минске открывается пятое Всебелорусское собрание. Наряду с референдумами и выборами, такой Народный сход стал частью нашей белорусской модели демократии. Зачем белорусам собираться вместе и как все соотносится с нашей исторической памятью.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ольга Левко, заведующая центром археологии и древней истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, доктор исторических наук и Николай Смехович, заведующий Центром новейшей и новой истории Беларуси Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент.

# общество # Всебелорусское народное собрание # Фотофакт # Ольга Левко # Николай Смехович

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