Ольга Логунова – швея из Витебска и делегат V Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Легкая промышленность в Беларуси занимает около 30% в общем объеме производства непродовольственных товаров. Крупнейшие швейные фабрики страны поставляют на экспорт свою продукцию, каждый год расширяют географию рынков сбыта. Страны СНГ, Великобритания, Дания, Польша, США, Нидерланды, Чехия.

Герой сюжета – швея с многолетним стажем, делегат V Всебелорусского народного собрания из Витебска. На предприятии ей даже присвоили звание «Мастер «Золотые руки». Она не только умеет выполнить самую сложную операцию на швейной машинке, но и передает свой опыт молодежи. А ведь сначала она хотела выбрать совсем другую профессию.

Родные думали до последнего, что Ольга продолжит династию и будет служить медицине. Но вышло по-другому. Халат девушка все-таки надела. Но не белый. Уж очень хотелось научиться шить. Поначалу практиковалась на кукольных платьях, теперь, шутит, куколками делает женщин. И, конечно, одевает их мужчин и детей.

Ольга Логунова, швея, делегат V Всебелорусского народного собрания:

На свой рынок шьем много разного. Уже интересно. Даже по городу ходив, видев свой ассортимент, может быть, частичка как раз – это мое, уже приятно.

На фабрике Ольга Логунова отработала больше 30 лет. Ей достаются самые ответственные участки. Например, отделочную или декоративную строчку, от которой зависит внешний вид всего изделия. А сейчас новое ответственное поручение – стать лицом и голосом всего коллектива на народном вече.

Ольга Логунова, швея, делегат V Всебелорусского народного собрания:

Конечно, большую часть будет волновать легкая промышленность, в которой я работаю, чтобы была продукция, чтобы шили мы на свой рынок много.

Людмила Беляева, заместитель директора по производству швейного предприятия:

Мы ищем пути сбыта, российский рынок осваиваем, но есть вопросы – с нами даже магазины белорусские не полностью рассчитываются.

Нелегкая жизнь легкой промышленности, уверена Ольга Николаевна, в следующей пятилетке обязательно изменится в лучшую сторону. А она, как делегат, приложит все усилия, чтобы хотя бы на ее предприятии дорога в будущее стала столь же ровной, как каждая строчка, сделанная ее золотыми руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.