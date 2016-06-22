Константин Сумар: в большинстве своем мы сделали все то, что планировали пять лет тому назад

Новости Беларуси. Высшая форма народовластия. В Минске начинает работу V Всебелорусское народное собрание. Церемония открытия форума состоится ровно в полдень. С высокой трибуны народного вече с докладом выступит Президент.

Александр Лукашенко подведет итоги и обозначит перспективы социально-экономического развития страны, проблемные вопросы и пути их решения. Речь также пойдет о внешней политике, выстраивании партнерских отношений с различными странами и интеграционными объединениями с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Ожидается, что глава государства примет участие и во втором дне работы форума.

До начала Всебелорусского народного собрания остается всего несколько часов. Главное политическое событие года будет широко освещать телеканал СТВ.

Фактически форум уже стартовал. Только что подъехала вереница автобусов из Витебской области. Делегаты этого северного региона заходят во Дворец Республики, чтобы занять свои места. Получасом ранее сюда приехала делегация Брестской области, чтобы пройти так называемую процедуру фотографирования. Это тоже очень важный памятный момент. И возможность пообщаться, обменяться мнениями, а кому-то, может, и познакомиться.

Сейчас рядом со мной человек, который представляет Брестскую область. В свое время он был губернатором юго-западного региона нашей страны. А ныне член Совета Республики Константин Андреевич Сумар.

Среди приоритетов в ближайшей пятилетке значится пять: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. На ваш взгляд, какой самый важный, какой наиболее сложный?

Константин Сумар, делегат V Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Я должен сказать, что буквально на той неделе был в Украине, в Хмельницкой и Киевской областях. И когда я задал им вопрос, как они дальше будут жить, как будут работать, они сказали, что для них самое главное, чтобы был мир в стране, на земле, и спокойствие. Все остальное зависит от них. Поэтому как раз перенося на наши рельсы, на нашу землю, я хочу сказать, что у нас это все есть. И мир, и спокойствие, и благополучие. Самое главное сейчас нам, может быть, меньше плакаться, не говорить о трудностях каких-то, а серьезно работать над тем, чтобы каждый день мы делали этот день лучше. И те программные документы, которые будут сегодня рассматриваться на V Всебелорусском собрании, и те направления (инвестиции, экономика, в том числе компьютеризация, молодежь), для нас это очень важно, потому что как раз именно молодым уже завтра работать после нас. И вот эта задача наша, чтобы как раз, может быть, она немножко и труднее, чем другие, но как раз именно с молодежью. Для того, чтобы их втянуть в эту работу, чтобы они были заинтересованы в улучшении той жизни, которая должна быть на нашей белорусской земле. Как раз именно это направление я считаю самым важным.

Константин Андреевич, вы руководили в свое время регионом, который ближе всех к Европе, к тем самым мировым условиям, от которых мы очень зависим. И, пожалуй, эти условия, мировая конъюнктура, не очень благоприятная мировая конъюнктура, наложила свой отпечаток на реализацию предыдущей программы. Далеко не все нам удалось. Но многое удалось.

Константин Сумар, делегат V Всебелорусского народного собрания, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В большинстве своем мы сделали все то, что планировали пять лет тому назад. Если брать конкретно по Брестской области, то мы за эту пятилетку нарастили практически на 70% долю своей продукции. И мы серьезно работали на экспорт. Как бы там трудно ни было, но агропромышленный комплекс за прошлый год продал уже более чем на 1 млрд 450 млн долларов своей продукции. И она востребована. И мы видим, как бы трудно ни было, и на Западе, потому что как раз именно тот кризис, который оттуда начался, повлиял на нас, но все-таки эффективность нашей работы не упала. Да, есть определенные издержки, но это говорит о том, что мы еще слабо на эти направления обращали внимание. И сейчас как раз наша задача не считать что-то мелочью. Мелочей в нашей работе не бывает. И поэтому на будущее нам надо будет очень серьезно работать по всем направлениям ежечасно, ежедневно.