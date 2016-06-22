Александр Мастепанов – тракторист-машинист КСУП «Урицкое» и делегат V Всебелорусского народного собрания

Новости Беларуси. Агропромышленный комплекс страны в ближайшие пять будет решать сложные задачи. Главная из них – повышение эффективности работы. Сельхозпредприятия должны выйти на качественно новый уровень. Вопросы развития АПК наиболее волнуют сельчан. Потому к выборам своих делегатов они отнеслись серьезно и доверили свои интересы авторитетным и опытным людям.

Герой сюжета – Александр Мастепанов, всю жизнь работает на земле и хорошо знает проблемы села изнутри.

С семи утра до семи вечера – рабочий график Александра Мастепанова выходит за стандартные рамки. В период кормозаготовки отдыхать особо некогда. По мнению тракториста, сельское хозяйство – стратегическая для страны отрасль. Александр Мастепанов надеется, что на будущем собрании будет взят курс на дальнейшую поддержку деревни.

Александр Мастепанов, тракторист-машинист КСУП «Урицкое», делегат V Всебелорусского народного собрания:

Модернизации такой особенно, думаю, не надо. Помогать более чуть-чуть государству нам в приобретении техники, льготы какие еще, может быть.

Александр Мастепанов, по меркам деревни, человек известный. Не раз ездил на «Дожинки», награжден медалью «За трудовые заслуги». Теперь вот родной коллектив выбрал делегатом на Всебелорусское собрание.

Людмила Шевцова, председатель профсоюзного комитета КСУП «Урицкое»:

Когда его выдвигали, даже никто не сомневался, потому что он у нас человек ответственный. Голосовали единогласно. Добросовестный, порядочный, положительный со всех сторон.

Перед агропромышленном комплексом на Всебелорусском собрании будут поставлены сложные, но выполнимые задачи. Село ждут структурные преобразования. Комплекс мер должен позволить нарастить производство зерна, овощей, мяса, молока. Увеличить экспорт продукции.

Александр Мастепанов согласен: цели нужно ставить высокие. И тогда деревня будет жить, а молодежь не стремиться уехать в город.

Александр Мастепанов, тракторист-машинист КСУП «Урицкое», делегат V Всебелорусского народного собрания:

Если молодежи не будет, деревня уйдет. Она уходит. Центральные агрогородки создают, а мелкие деревни-то у нас уходят.

В деревне хорошо, но надо еще лучше, – говорит Александр Алексеевич. И поэтому на Всебелорусском собрании он надеется вместе с другими делегатами найти решение кадровой проблемы на селе.