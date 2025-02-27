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Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году

27 февраля 2025 17:34
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Пятая редакция Красной книги Беларуси выйдет в тираж уже в 2025 году. Работу над проектом завершают сотрудники Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание дополнят более 300 видов редких и исчезающих растений и свыше 200 видов животных.

А вот природоохранный статус медведя и рыси предлагается понизить. Это связано с их растущей популяцией. На сохранение биологического разнообразия и восстановления численности в Беларуси ежегодно выделяются средства. Действует Госпрограма по охране окружающей среды. Специалисты ведут непрерывный мониторинг флоры и фауны. В 2024-м под охрану переданы около полутысячи мест обитания и произрастания краснокнижных животных и растений.

Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году-2

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Учеными НАН проводились научные исследования, в том числе в рамках мониторинга, ведения кадастров животного и растительного мира. Изучалось в общем состояние окружающей среды. Ну и в том числе видовое разнообразие. На основании оценки объектов животного и растительного мира в конце 2024 года были представлены Национальной академией предложения по включению, исключению определенного вида животных и растений из Красной книги.

Напомним, Красная книга Беларуси обновляется раз в 10 лет. Расширяется издание благодаря более точному и подробному изучению природы.

# Животные # растения # Татьяна Железнова # Охрана природы

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