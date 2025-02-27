Пятое издание Красной книги Беларуси выйдет в 2025 году

Пятая редакция Красной книги Беларуси выйдет в тираж уже в 2025 году. Работу над проектом завершают сотрудники Национальной академии наук, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Издание дополнят более 300 видов редких и исчезающих растений и свыше 200 видов животных.

А вот природоохранный статус медведя и рыси предлагается понизить. Это связано с их растущей популяцией. На сохранение биологического разнообразия и восстановления численности в Беларуси ежегодно выделяются средства. Действует Госпрограма по охране окружающей среды. Специалисты ведут непрерывный мониторинг флоры и фауны. В 2024-м под охрану переданы около полутысячи мест обитания и произрастания краснокнижных животных и растений.