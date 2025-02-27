Муковозчик: акции у Маска не растут так быстро, как число падающих в финансовую пропасть европейцев

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасьте! Сегодня у нас с вами пройдут литературные чтения. Эпиграф: Европа, похоже, все не может взять в толк, что новая американская администрация ее попросту списала. И хлопотливо носится по двору, как курица с отрубленной головой. Сегодня давайте вместе почитаем быль. Илон Маск задумчиво смотрел на обложку журнала с фотографией Каи Каллас, под которой красовалась надпись: «Европа поддерживает отказ Украины и Зеленского проводить выборы». Скажи мне, – обратился Маск к стоящему за плечом Джею Ди Вэнсу, – это та самая Европа, которую я должен был похитить на моем великолепном «Кречете-Фальконе», увезти подальше и...

И я должен был привести ее в чувство, – оборвал полет илоновских фантазий Джей. – Да, это она. И ведь лично этой, прости Господи, Кае я несколько раз в Мюнхене повторил, что если вы не проводите выборы, как в США, отказываясь от них, как в Румынии, боясь за свой рейтинг, как в Украине, не слушая свой народ, как в Европе в целом, то наши пути расходятся, ценности более не являются общими и появляется обоснованное сомнение в том, одинаково ли мы, по разные стороны океана, понимаем, куда должны в конце концов прийти, притом что нет разницы, платите вы в общий военный бюджет два процента или пять... Лучше, конечно, пять, но ведь вы и этого не платите, а ценности у нас оказываются разными.