Муковозчик: акции у Маска не растут так быстро, как число падающих в финансовую пропасть европейцев

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело».
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Здрасьте! Сегодня у нас с вами пройдут литературные чтения. Эпиграф: Европа, похоже, все не может взять в толк, что новая американская администрация ее попросту списала. И хлопотливо носится по двору, как курица с отрубленной головой. Сегодня давайте вместе почитаем быль. Илон Маск задумчиво смотрел на обложку журнала с фотографией Каи Каллас, под которой красовалась надпись: «Европа поддерживает отказ Украины и Зеленского проводить выборы».
Скажи мне, – обратился Маск к стоящему за плечом Джею Ди Вэнсу, – это та самая Европа, которую я должен был похитить на моем великолепном «Кречете-Фальконе», увезти подальше и...
И я должен был привести ее в чувство, – оборвал полет илоновских фантазий Джей.
– Да, это она. И ведь лично этой, прости Господи, Кае я несколько раз в Мюнхене повторил, что если вы не проводите выборы, как в США, отказываясь от них, как в Румынии, боясь за свой рейтинг, как в Украине, не слушая свой народ, как в Европе в целом, то наши пути расходятся, ценности более не являются общими и появляется обоснованное сомнение в том, одинаково ли мы, по разные стороны океана, понимаем, куда должны в конце концов прийти, притом что нет разницы, платите вы в общий военный бюджет два процента или пять... Лучше, конечно, пять, но ведь вы и этого не платите, а ценности у нас оказываются разными.
Андрей Муковозчик:
Илон смотрел на Джея с неприкрытым восхищением. Он и сам мог дать кому угодно фору в том, чтобы не мешки таскать, а вдохновлять на то разного рода инвесторов, но умение вице-президента произносить речи, что называется, с полпинка, впечатляло. Оба на минуту повернулись к телевизору, где холеный диктор как раз перешел к рассказу о том, что 47 миллионов жителей Евросоюза не могут позволить себе отопление. «Это свыше 10% населения ЕС, согласно данным Европейской конфедерации профсоюзов».
– Вот, кстати, краткий итог их политики, – подвел черту Джей. – В 2019 году число тех, кто не мог в Европе оплачивать отопление, было чуть меньше 31 миллиона человек. А уже в 2023-м, всего через четыре года, таких стало 47 с половиной миллионов.
– Рост на 50 процентов, – подсчитал в уме Илон. – У меня акции не растут так быстро, как у них количество падающих в финансовую пропасть. А туда ведь можно падать всю жизнь, как сказал один русский, кажется, Достоевский. И эти люди говорят с нами о выборах, о местах за одним столом и о праве голоса?
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