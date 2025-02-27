«С детьми на понятном языке». Премьера мультфильма о государственных символах состоялась в Минске

В Беларуси представили анимационный фильм «Государственные символы Республики Беларусь. Календарь праздников». Это новый проект Национальной киностудии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ длится всего 17 минут. За это время зритель получает самую важную информацию, которую должен знать каждый гражданин. По сюжету, герои мультфильма – многодетная семья, в которой родители рассказывают детям о значении национальных символов и важных государственных дат.

Это очень здорово. Мы только второй класс, и просто на словах обычно сложно объяснить. А это было так интересно и познавательно. Очень приятно, что есть такой фильм.

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:

Над этим фильмом работал коллектив нашей мультстудии, как маститые режиссеры и художники, так и дебютанты. Мы пытаемся поговорить с детьми на понятном языке, на примере обычной белорусской многодетной семьи в игровой форме рассказываем и даем базовые понятия.

Мы считаем, что это очень важно, чтобы воспитать маленьких граждан. Потому что человек должен расти с любовью к своей Родине, уважению к ее важным событиям, знать ее историю.

Мультфильм покажут во всех кинотеатрах страны, показы также будут организованы в школах и детских садах. Анимационный проект уже удостоен высокого признания – в 2024 году на Минском международном кинофестивале «Лiстапад» он отмечен дипломом «За откровенный и нужный разговор с подрастающим поколением».