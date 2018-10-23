«От моих дверей до выхода – 110 ступенек!»: в 82 года мужчина ходит пешком на 6 этаж из-за неработающего лифта

Почему попасть домой для жильцов одного дома – целое испытание, рассказали в программе «Добро пожаловаться».

Лифт становится, порой, не только средством первой необходимости, но и головной болью. В 2018 году ремонту или замене подлежат более 2 тысяч лифтов. В число счастливчиков вошел и дом номер 21 по ул. Шугаева, что в Минске. Вот только для жильцов дома плановая замена лифтов стала настоящей пыткой.

Иван Берков:

В этом доме я живу 31 год. Мне – 82. Старый лифт выходил из строя. Бывало, позвоним – и в течение нескольких часов его «оживляли». В этом году решили его заменить на новый. Приблизительно, 15 августа его остановили. Иван Тихонович признается: обычная прогулка на улице для него – сегодня невиданная роскошь. А для того, чтобы банально сходить в магазин и поликлинику, мужчине уже 2 месяца с трудом приходится преодолевать многочисленные лестничные пролёты.

Иван Берков:

Живу я на 6 этаже. У меня физических проблем достаточно. Это нелегко – без лифта жить! Ничего не говорят. Я знаю, что от моих дверей до выхода из подъезда – 110 ступенек! Преодолевать это, конечно, тяжело. А есть же ещё 7,8,9 этаж, где живут дети, пожилые люди, инвалиды. И если молодым такая ежедневная физкультура только на пользу, то инвалидам и людям преклонного возраста приходится днями не выходить из своих квартир. Иван Берков:

Напряжённого труда на лифтах я не наблюдаю. Обычно кто-то работает молотками, дрелью, а сегодня – ничего, как и вчера, и позавчера. Согласно законодательству, ремонт лифта может длиться не более одного месяца, а его плановая замена – около двух.

Узнать, когда эта история сдвинется с мертвой точки, мы решили в организации «Беллифт». Юрий Багрий, заместитель главного инженера ОАО «Беллифт»:

На Шугаева, 21, к. 1 – лифты 1988 года. То есть, им уже практически 30 лет. Согласно проектно-сметной документации, предусмотрено проведение работ 2,5 месяца, без учёта сдачи лифта в эксплуатацию. Нашлось объяснение и исчезнувшим из виду рабочим. Юрий Багрий:

При осуществлении работ по замене лифтов, наши работники стараются не мешать гражданам, проживающим в подъезде. Потому то, что они их не наблюдают – это, может быть, и хорошо. Работы проводятся, в основном, в шахте, в машинном помещении.

Напомним, что срок эксплуатации лифта составляет 25 лет. После чего лифт подлежит замене. В случае поломки проводится обследование, диагностика. И только потом принимается решение о ремонте. О лифтах и их безопасности активно заговорили после ЧП в столичной новостройке, когда двое минчан оказались заблокированы в падающем с одиннадцатого этажа лифте. Инженеры уверяют: при халатном отношении даже новый лифт может оказаться неисправным и даже опасным. Но вернемся на улицу Шугаева, где долгожданный лифт обещали «воскресить» в ближайшее время.