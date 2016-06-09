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Пятилетняя Милашка из Брестской области признана лучшей коровой Беларуси

09 июня 2016 13:13
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Новости Беларуси. Лучшую корову страны выбрали сегодня на выставке «БелАгро-2016».

«Мисс» определили из 24-х претенденток голштинской породы.  Жюри покорила пятилетняя Милашка из Брестской области.

В течение трех часов буренки дефилировали перед судьями, правда, демонстрируя совсем не грациозность походки, а вымя.

Лучших выбрали в нескольких номинациях. Соревновались животные и в показателях удоев и жирности молока. 

К слову, среди участниц были и рекордсмены, дающие по 50 литров молока в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Точкар, управляющий фермой:
Радость всем: и руководителям, всему нашему хозяйству. Это очень большая гордость и радость. Это - образцовая наша корова из нашего хозяйства. Она тоже любит доброту, чувствует это - как к ней относятся, так и она относится к людям. Она очень чувствительная, вот здесь переволновалась, она тоже нервничает, волнуется.  

# общество # Сельское хозяйство

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