Благотворительную акцию «Ангелы среди нас» проводят ювелирные салоны «Царское Золото», «Золотая мечта» и магазин швейцарских часов «STIME»

С 1 июня в Беларуси проходит акция «Ангелы среди нас». Её организаторы – ювелирные сети «Золотая мечта», «Царское золото» и магазин швейцарских часов «STIME»совместно с Международным благотворительным фондом помощи детям «Шанс». Кому собрались помогать белорусские ювелирные сети и легко ли сегодня заниматься благотворительностью?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Бармакова, заместитель директора Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» и представитель ювелирной сети «Золотая мечта», «Царское золото», магазина швейцарских часов «STIME», начальник отдела маркетинга Кристина Семенцова.