Бойцы молодёжных отрядов БРСМ заступят на охрану правопорядка в ходе выборов

Бойцы молодежных отрядов БРСМ готовы к охране общественного порядка в единый день голосования. Дополнительную подготовку они прошли на учебно-методическом сборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В войсковую часть 3214, чтобы отточить навыки и получить новые знания, к спецназовцам приехали около 300 молодых людей и девушек со всей страны. Большинство из них в дни голосования вместе с правоохранителями будут следить за порядком не только на избирательных участках.

Павел Алексо, секретарь Центрального комитета БРСМ: Они осуществляют свою деятельность согласно закону «Об участии граждан в охране правопорядка» в составе добровольных дружин, используя удостоверение, согласно определенного регламента и только в сопровождении сотрудников. Также хочу отметить качество, то, на что и направлен наш учебно-методический сбор. Это обучение дисциплине, выдержке, порядку, следованию общему распорядку дня и общим навыкам, которыми должен обладать каждый гражданин, патриот.

В преддверии единого дня голосования бойцы отрядов прошли обучение по основам права и законодательства. Также участники учебного сбора изучали медицинскую подготовку, овладели навыками обращения с оружием. Кроме этого, им удалось пройти несколько элементов курса молодого бойца.

Павел Авдеев, боец молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ: На сегодняшнем сборе мы научились многому, например, мы узнали многое о правовых нормах, также мы научились стрелять в правильном положении тела, правильно держать приклад. И приобрели вообще понятия того, как проходит служба спецназ.

Даниил Герко, боец молод е жного отряда охраны правопорядка БРСМ: В отряде правопорядка я нахожусь уже более трех лет. Я занимаюсь активно спортом, являюсь чемпионом республики по ушу-саньда. Вместо того чтобы молодежь занимались плохими делами, хочется их обучить, передать свой опыт.

Илья Ребеко, боец молодежного отряда охраны правопорядка БРСМ:

Сама эта часть очень интересна многим людям, потому что здесь можно пройти курс молодого бойца, тут есть тир, борьба. В принципе, можно с пользой, хорошо и интересно провести свое свободное время.

Бойцы молодежного правоохранительного движения БРСМ нацелены помогать спасателям и правоохранителям обеспечивать спокойствие и порядок на улицах белорусских городов. Также они занимаются профилактической работой, предупреждая внештатные ситуации.