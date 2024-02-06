Эти витаминные напитки укрепляют иммунитет. Многодетная мама рассказала секреты приготовления

Витаминная бомба при простуде и отличное дополнение в зимние вечера. Сегодня мы узнаем рецепты согревающих напитков, которые поднимут не только иммунитет, но и настроение.

Надежда Шавель, многодетная мама:

Сегодня мы вам расскажем, как готовятся согревающие напитки в зимнюю студеную пору. Это будут два напитка: один из калины с медом и второй будет из ассорти ягод, он также согревает и укрепляет иммунитет. Для напитка с калиной и медом нам понадобится калина и мед. Собираем калину, складываем в емкость, заливаем кипяток минут на 15. И потом отцеживаем и смешиваем в равных пропорциях с медом. Допустим, стакан калины – стакан меда. Вот такое у нас получается варенье, джем.

Добавляем в чашку столовую ложку получившейся калины и заливаем кипятком. Кипяток должен быть не более 70 градусов. Размешиваем получившуюся смесь. Такой напиток содержит дневную норму витаминов, которые необходимы человеку для поддержания иммунитета.