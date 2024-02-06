Эти витаминные напитки укрепляют иммунитет. Многодетная мама рассказала секреты приготовления

Витаминная бомба при простуде и отличное дополнение в зимние вечера. Сегодня мы узнаем рецепты согревающих напитков, которые поднимут не только иммунитет, но и настроение.
Витаминная бомба при простуде и отличное дополнение в зимние вечера. Сегодня мы узнаем рецепты согревающих напитков, которые поднимут не только иммунитет, но и настроение.
Надежда Шавель, многодетная мама:
Сегодня мы вам расскажем, как готовятся согревающие напитки в зимнюю студеную пору. Это будут два напитка: один из калины с медом и второй будет из ассорти ягод, он также согревает и укрепляет иммунитет. Для напитка с калиной и медом нам понадобится калина и мед. Собираем калину, складываем в емкость, заливаем кипяток минут на 15. И потом отцеживаем и смешиваем в равных пропорциях с медом. Допустим, стакан калины – стакан меда. Вот такое у нас получается варенье, джем.
Добавляем в чашку столовую ложку получившейся калины и заливаем кипятком. Кипяток должен быть не более 70 градусов. Размешиваем получившуюся смесь. Такой напиток содержит дневную норму витаминов, которые необходимы человеку для поддержания иммунитета.
Как приготовить ассорти из ягод? Смотрите подробности в видео.