Важнейшие события экономики, политики, спорта и культуры: чем запомнится белорусам 2016 год

Новости Беларуси. Через несколько часов 2016 год войдет в историю, в том числе историю Беларуси. Поэтому самое время вспомнить год уходящий. Для нашей страны он запомнится чередой важных событий. В эти 366 дней, которые уже практически позади, было все: и трудности, и победы, и достижения, и радостные мгновения.

2016 год, как и любой другой, был богат на самые разные события: политические, экономические, социальные, спортивные, культурные. И все-таки он был особенным и неповторимым. Чем же отметился уходящий год? Какие события в памяти белорусов будут всплывать с пометкой «в 2016-м»?

ВНС. Всебелорусское народное собрание. Проходит по традиции каждые пять лет. Пятое в истории состоялось именно в 2016 году. 2,5 тысячи человек – от рабочих и тружеников села, студентов, пенсионеров и военнослужащих до чиновников и экономистов. Собрались вместе. Результатом такого всеобщего мозгового штурма стала программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Парламентские выборы. В новый состав избраны 110 депутатов. Среди них 38 женщин и 72 мужчины. Обновилась и Верхняя плата. Парламентарии шестого созыва уже успели провести свою первую сессию.

Деноминация. В 2016 году белорусы попрощались с четырьмя нулями.

На смену деньгам образца 2000 года пришли банкноты и монеты образца 2009 года. Впрочем, привыкли к ним белорусы быстро. И, кстати, 31 декабря – последний день, когда можно рассчитаться старыми купюрами.

Пенсионный возраст будет повышаться. Это тоже решение 2016 года. С 1 января наступающего года ежегодно пенсионный возраст будет возрастать на 6 месяцев. До достижения мужчинами 63 лет, женщинами – 58.

Белорусские медики впервые провели операцию по пересадке комплекса «сердце-легкие». Она считается сложнейшей в мировой трансплантологии. Длилась 9 часов. Руководил ей академик Юрий Островский.

«Полонез» поступил на вооружение. Новейшая разработка белорусского военно-промышленного комплекса – реактивная система залпового огня. Дальность – от 50 до 200 км. Высокая точность – отклонение от заданных координат на максимальной дистанции не превышает 30 м.

У Беларуси появился собственный спутник связи. «Белинтерсат-1» был запущен с космодрома «Сичан» в Китае.

Олег Новицкий тем временем отправился на Международную космическую станцию, доставил туда белорусский флаг. Это уже вторая космическая командировка нашего соотечественника.

Испытание стихией выпало на долю белорусов в июле. Почти 640 населенных пунктов без света. Разрушенные дома, потоки воды, вырванные с корнем вековые деревья. Самое масштабным бедствие за всю историю лесоводства в Беларуси. Повреждены были деревья на площади почти 13 тысяч га. Ветер был такой силы, что перемещал самолеты в аэропорту, ломал щиты и билборды.

Олимпийские игры в Рио. Не самые успешные, не самые однозначные. И все-таки у белорусов 9 наград, из них одна золотая. Паралимпийцы привезли 10 медалей, причем 6 золотых завоевал наш именитый пловец Игорь Бокий.

Еще одна громкая спортивная новость уходящего года. Беларусь получила право на проведение Европейских олимпийских игр. Состоятся они у нас в 2019 году.

Наши именитые чемпионки Дарья Домрачева и Виктория Азаренко в этом году стали мамами. Но, к слову, обе пообещали вскоре вернуться в большой спорт и продолжить свои победные традиции.

В Год культуры юбилей отметил «Славянский базар». 25-летие отпраздновали с размахом. Форум собрал почти 5 тысяч участников из 45 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.