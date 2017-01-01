Новогоднее обращение Александра Лукашенко к белорусскому народу

Дорогие соотечественники и гости Беларуси!

Уходит в историю очередной год третьего тысячелетия: сложный, яркий и многоликий. Для кого-то он был грустным и печальным в связи с потерей родных и близких, кто-то не достиг желаемой цели. У кого-то не сложилось в семье, профессиональной карьере.

Но уверен: для большинства год был радостным и счастливым. Потому что прожили его не зря: любили, веселились на свадьбах, начиная новую жизнь, улыбались, впервые услышав родной голос малютки. И те, кто ставил перед собой амбициозные задачи и цели, преодолевая трудности, шëл к ним, ощутили радость победы!

Суверенная и независимая Беларусь оказалась в эпицентре мировых геополитических и экономических событий. Мы живëм в открытой стране и прежде всего поэтому стали заложниками той экономической ситуации, которая сложилась у наших традиционных экономических партнëров.

В разных уголках планеты вспыхивают вооруженные конфликты, совершаются теракты, обостряются межнациональные и межконфессиональные войны.

Сохранить Беларусь островком стабильности и спокойствия было непросто. Но мы это сделали, обеспечив мир и безопасность граждан!

Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз.

В то же время мы, люди в погонах, знаем: порох надо держать сухим. Оборона Отечества – наш священный долг!

Шаг за шагом Беларусь укрепляет свой авторитет в международном сообществе. Особого признания она удостоилась, став площадкой миролюбивых инициатив. Дружелюбие, гостеприимство, открытость к сотрудничеству привлекают к нам симпатии многих народов.

У нас взвешенная международная и выверенная внутренняя политика. Постоянное внимание уделяем укреплению единства народа, недопущению экстремистских проявлений, разжигания вражды на национальной и религиозной почве. Политические кампании уходящего года показали гражданскую зрелость и культуру наших людей.

Мы вместе определили приоритеты и основные направления развития страны. Уверен, они будут реализованы в полной мере в предстоящие годы.

В этом нас убеждает весь путь суверенного белорусского государства, который дал бесценный опыт преодоления трудностей и решения проблем, умение находить адекватные ответы на возникающие вызовы и угрозы.

Мы создаëм новые производства, строим дороги, электростанции, важные социальные объекты и жилые дома. Облагораживаем города и сëла. С каждым годом Беларусь приобретает всë более современный европейский облик.

Всматриваясь в будущее, большие надежды возлагаем на 2017 год. Он должен стать переломным и дать мощный импульс для развития страны.

Ставку сделаем на создание новых производств и рабочих мест, активизацию бизнеса.

Важную роль мы отводим отечественной науке. Приоритет для нас – инновационный путь. Наступающий Год науки должен пройти под знаком обновления страны и открытий во всех областях жизнедеятельности. Но любые научные достижения и разработки должны эффективно внедряться в производство.

Реализация этого курса позволит нам обеспечить людей работой, достойной зарплатой. Уровень жизни народа должен быть гораздо выше, чем сегодня. Достичь этого непросто. Однако чего бы нам ни стоило, мы уже в наступающем году существенно повысим доходы граждан.

В 2016 году впервые с момента обретения независимости у нас достигнут естественный прирост населения. В семьях появляется всë больше детишек, и это – будущее Беларуси. Надо сохранить такую положительную тенденцию. Обращаюсь к нашим дорогим женщинам – рожайте и знайте: как бы ни было сложно, мы сохраним поддержку семей, воспитывающих детей: предоставление материнского капитала, пособий, а также обеспечение жильëм многодетных семей.

Старшее поколение многое сделало для нашей страны. И мы благодарны им за это. Но сейчас надо двигаться дальше, внедрять в жизнь всë более прогрессивное и полезное. А для этого нужно учиться, совершенствоваться, идти в ногу со временем.

Своë слово должна сказать наша молодëжь, патриотичная, неравнодушная к судьбе своей Родины. Среди вас много способных людей.

Я верю в вас и надеюсь, что вы найдëте своë место в родной Беларуси, достойное применение талантам и способностям. Обретëнный 25 лет назад суверенитет сегодня в ваших руках, и от вас теперь зависит будущее процветание Отечества.

В эти мгновения уходящего года выражаю слова глубокой признательности всем вам, моим соотечественникам. Спасибо за самоотверженный труд в заводском цеху и на хлебной ниве, у школьной доски и за операционным столом, на железнодорожных линиях и за штурвалами самолëтов, в конструкторских бюро и лабораториях, на стройке и в лесном хозяйстве, в шахте и на боевом дежурстве.

Это благодаря вашим высоким человеческим качествам, профессионализму и верности долгу мы имеем возможность сейчас собраться за праздничным столом, петь, шутить, загадывать желания и с оптимизмом смотреть в завтрашний день.

И ещë хочу сказать вам: где бы вы ни были, надо помнить тепло родного дома, своих учителей, друзей, землю, которая вскормила вас.

Пусть наступающий год принесëт вам удачу и благополучие. Убеждëн, что так и будет. Потому что верю в мудрость, сплочëнность, трудолюбие нашего народа, в его неиссякаемую творческую энергию.

С Новым годом, дорогие друзья!