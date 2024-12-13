«Пять континентов» – в Гомельском цирке стартовали гастроли нового циркового шоу Гии Эрадзе

Легендарное шоу «Пять континентов». Гомель ждал это событие целый год. В гостях – «Королевский цирк Гии Эрадзе». Своих зрителей большая команда титулованных артистов «Росгосцирка» уже готова удивить зрелищной постановкой, сообщили в программе «Беларусь.Новости». Она объединила все цирковые жанры. Тут и масштабные декорации и шикарные костюмы. Премьера уже в эту субботу, 14 декабря. А пока заглянем на пресс-показ для СМИ!

За 3 часа побывать на 5 континентах – такую возможность своим гостям дарит «Королевский цирк Гии Эрадзе», который на новогодние праздники приехал в Гомель с новым цирковым проектом. С 14 декабря по 12 января артисты «Росгосцирка» представят на манеже легендарное шоу. В Гомельском цирке прошел закрытий пресс-показ. Это третий проект, который презентует заслуженный артист России Гия Эрадзе на белорусской земле. Предыдущие представления каждый раз собирали аншлаг и овации, и коллектив планирует снова удивить зрителей. В постановке задействовано более 100 титулованных артистов – лауреатов международных цирковых конкурсов.

Гия Эрадзе, художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России:

История каждого номера – путешествие по пяти континентам, но в целом, это больше такой классический дивертисмент. Здесь все большие, групповые номера, но ни одного номера, просто чтобы это был номер, нет. Все номера с уникальными костюмами, с декорациями, с авторской музыкой. Уже современная подача того или иного номера.

Публику ждет настоящее разнообразие жанров: воздушная гимнастика и акробатика, утонченная эквилибристка на шаре, искрометная клоунада и чудеса дрессуры. В шоу участвуют медведи, голуби, питоны, лошади, верблюды и канадские бизоны. Не обойдется и без главных героев зимнего праздника – Деда Мороза и Снегурочки, которые поздравят зрителей прямо с новогоднего манежа.

Анастасия Сарасеко, генеральный директор Гомельского государственного цирка:

Не упустите свой шанс, не думайте, а сразу идите. Потому что они бьют рекорды по представлениям. Такого в каждой программе у нас нет, чтобы 40 представлений давал один коллектив. Но несмотря на то, что их 40 или 45, их все равно мало. Поэтому спешим все и, конечно, в Гомельский цирк на легендарное представление «Пять континентов».