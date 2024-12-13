Как распознать депрессию? Психотерапевт назвала основные симптомы

Депрессия – это серьезное психическое расстройство, которое характеризуется настроением печали, отсутствием интереса к жизни, усталостью, недовольством собой и окружающим миром. Согласно статистике, депрессия встречается у более 5 % населения. Такое нарушение может затронуть любого человека, независимо от пола, возраста, социального статуса или образования.

Оксана Левченко, врач-психотерапевт клиники «Мерси»:

Поскольку возникновение депрессивного расстройства связано с таким гормоном, как серотонин, который мы иногда называем гормоном счастья, гормоном хорошего настроения, в осенне-зимний период, когда снижается количество солнечного света, день становится меньше, выработка серотонина снижается, и за счет этого пациент начинает чувствовать симптомы депрессии.

Симптомы депрессии могут проявляться по-разному. Некоторые люди испытывают приступы уныния и печали, другие – постоянную тревогу и беспокойство, третьи – апатию и безразличие к окружающему миру. Важно понимать, что депрессия – это не просто плохое настроение, а серьезное заболевание, которое требует лечения и поддержки со стороны близких и специалистов.

Оксана Левченко:

К основным симптомам депрессии относятся угнетенное, тоскливое, сниженное настроение, сниженный эмоциональный фон и сниженная физическая активность. Кроме триады ведущих симптомов может быть еще чувство вины, нарушение концентрации внимания, рассеянность, у пациентов может быть нарушен сон, могут быть мысли о самоубийстве.

Причины депрессии могут быть разными. Это генетическая предрасположенность, хронические стрессовые ситуации, серьезные жизненные изменения, потери близкого человека. Важно помнить, что не всегда можно однозначно определить, что именно спровоцировало развитие депрессии. Постарайтесь быть терпеливыми к человеку, который страдает от этого заболевания.

Оксана Левченко:

Выделяют депрессивное расстройство легкой степени тяжести, средней и тяжелое депрессивное расстройство. Не замечать и игнорировать симптомы депрессивного расстройства нельзя, поскольку, согласно статистическим данным, тяжелое депрессивное расстройство в большом проценте случаев приводит к самоубийству. Помощь при депрессивном расстройстве можно разделить на самопомощь и помощь врача-специалиста. К самопомощи относятся соблюдение режима сна и бодрствования, умеренная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, занятия своим любимым делом, встреча с дорогими сердцу близкими людьми либо друзьями.