«Пять китов» на пять лет: что белорусы считают самым важным в программе развития страны?

Новости Беларуси. Делегаты предстоящего всенародного форума обсудят важный документ. Это своеобразный план, по которому страна будет развиваться в ближайшие пять лет.

Проект программы уже готов и опубликован. Документ получился довольно увесистым. О его ключевых позициях рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 3 десятка страниц. И эта увесистая стопка - будущая летопись страны на ближайшие пять лет. От социалки до экономики и большой политики. Программу обнародовали накануне, и документ тут же вызвал бурное обсуждение.

Белорусы:

Это, всё-таки, наша страна, надо жить, думать, поэтому и вопросы надо задавать

Мы, если честно, поддерживаем любую политику, направленную в сторону молодёжи, для её развития, поддержания и, соответственно, семей молодых

Валютные прибыли и рост экспорта в другие страны – конечно, это очень важно

Программу развития Беларуси построили на пяти китах: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация, молодежь. Но ключевой тезис - улучшить качество жизни каждого белоруса. К примеру, жилье. Возможность построить свой дом или квартиру будет у каждой белорусской семьи. За пятилетие возведут 18 млн. квадратных метров жилья. Упор также сделают на эффективную занятость. Плюс не менее 50-ти тысяч новых рабочих мест ежегодно.

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы будем способствовать именно перетоку рабочей силы в развивающиеся, высокотехнологичные сферы деятельности. Именно вот активные меры политики занятости будут способствовать тому, что уровень безработицы у нас не первысит 2%

Социальную направленность бюджетных расходов сохранят. Семьи с детьми без поддержки не останутся, укрепление института семьи – есть и остается общенациональным приоритетом. Пристальное внимание - сфере здравоохранения и науке. Многие виды высокотехнологичной помощи станут обычной практикой во всех регионах. А в этом деле, в первую очередь, рассчитывают на молодые кадры

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

У нас и сегодня немалое количество молодых людей с удовольствием работают и у них есть научные степени в науке. Но это очень важно, чтобы они приходили. Молодёжь – это и наш парк ПВТ, который позволяет привлекать определённые инвестиции, но, главное, даёт экспорт очень важных информационных услуг

Беларусь взяла курс на ускоренную информатизацию. По экспорту компьютерных услуг и информационных услуг мы – среди мировых лидеров. Шагнет вперед высокотехнологичный сектор. Ставку сделают на био-, нанотехнологии, приборостроение и электронную промышленность. Белорусская АЭС превратится в кластер электроемких инновационных производств.

Белорусы:

IT-сфера у нас знают хорошо. Белорусский программист – его даже не надо пиарить. Он сам себя пропиарил многими известными продуктами

Очень бы хотелось показать нашу страну, всё же, со стороны научных каких-то открытий. У нас очень хорошо развита IT-сфера, нужно делать упор в этом направлении

ПВТ, например, чем не достижение. Валюта в страну

От агропромышленной отрасли ждут повышения финансовой устойчивости и высокого технологического уровня. Автоматизация сельхозпроизводств уже позволила увеличить производительность труда почти в полтора раза. Главная задача – снижение затрат и эффективность.

Николай Соловей, председатель СПК «Городея»:

К нам приезжают много делегаций – Литвы фермеры, и Польши, и Голландии, и из Израиля были, русских много приезжает. Я горжусь и все с восхищением поддерживают политику нашего государства за сохранение стабильности и то, что аграрному сектору уделяется столько внимания.

В сельском хозяйстве планируют перейти к точному земледелию. В помощь аграриям - спутники. И это уже не космические планы, а реальность.

Николай Мочанский, начальник Центрального аэроклуба имени дважды Героя Советского Союза С.И. Грицевца:

В 2012 году был запущен спутник – это большое достижение, я считаю, и республика вошла в 10-ку космических государств, в 2013 году была создана телекоммуникационная система своя, в 2016 году мы запустили «Белинтерсат». Народ и государство очень в этом плане продвинулись.

В проекте программы социально-экономического развития страны ни один десяток пунктов. Документ доработают с учетом предложений делегатов. А значит то, как будет жить и развиваться страна, в руках каждого белоруса.