Как работает здравоохранение в регионах и что с эпидобстановкой весной 2025-го? Анонс «По существу»

Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной?

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу, переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.