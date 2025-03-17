Прямой эфир

Как работает здравоохранение в регионах и что с эпидобстановкой весной 2025-го? Анонс «По существу»

17 марта 2025 07:49
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Здоровье нации. Какие рекомендации белорусской медицине прописала учрежденная Президентом спецкомиссия? В чем проявляется социальная забота со стороны государства? Как выстроена работа в регионах и что с эпидобстановкой этой весной?

Сегодня, 17 марта, на площадке ток-шоу «По существу» соберется врачебный консилиум.

Как работает здравоохранение в регионах и что с эпидобстановкой весной 2025-го? Анонс «По существу»-2

Стать участником прямого эфира может каждый. Если у вас есть что сказать по существу, переходите в чат трансляции на канале YouTube. Попасть туда можно с помощью QR-кода, который со стартом программы появится на TV экранах. Сканируйте и присоединяйтесь к дискуссии. Наиболее интересные послания могут прозвучать в ток-шоу и будут адресованы спикерам. Не пропустите единственное общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на отечественном телевидении в прямом эфире.

Включайте «По существу» этим вечером в 18:30.

# Медицина

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