«Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Что говорили белорусы 22 июня у обелиска на площади Победы?

Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Быкович, курсант Института пограничной службы:

Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Это можно даже посмотреть по странам Европы, которые забывают о своей памяти, забывают о том подвиге советского народа, который они вложили в мир и спокойствие, мирное небо над головой. Андрей Юржиц: без исторической памяти не будет того патриотизма, который должен быть в стране