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22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?

22 июня 2021 07:04
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Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова побывала на памятном мероприятии.

22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Этим ранним июньским утром в столице по традиции на Вахту памяти у Вечного огня заступили военнослужащие роты почетного караула. Офицеры Минского гарнизона, ветераны, курсанты Института пограничной службы и молодежь собрались у монумента Победы, чтобы возложить цветы и вспомнить о подвиге тех, кто 80 лет назад принял на себя удар врага.

22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?-4

Именно пограничники первыми встретили противника на рубежах большой страны, сдержали натиск и пожертвовали собой ради жизни других. Сегодня офицеры и курсанты почтили минутой молчания память павших героев, преклонив колено у обелиска.

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22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?-7

До освобождения Беларуси оставалось чуть больше трех лет. Цена Победы была высока – миллионы погибших воинов и каждый третий белорус. Сегодня трудно найти город или деревню, где бы не было памятника героям Великой Отечественной и братских могил. Беларусь помнит подвиг каждого.

22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?-10

Алеся Иванова:
Сегодня по всей стране пройдут памятные акции, в том числе в воинских соединениях и частях столицы. В полдень большой митинг состоится в мемориальном комплексе «Тростенец». А неподалеку, в Благовщине, патриотическая акция «Память сердца». Молодежные активисты зажгут 500 лампад, а после поучаствуют в благоустройстве комплекса. В память о погибших и в благодарность за Победу.

# Великая Отечественная война # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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