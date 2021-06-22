22 июня. Как прошла памятная церемония на площади Победы в Минске?

Новости Беларуси. Памятная церемония состоялась 22 июня у обелиска на площади Победы в Минске. Традиционно возложить цветы и отдать дань памяти погибшим пришли представители различных общественных организаций, ветераны, молодежь и, конечно, пограничники. Именно они в июне 41-го приняли первый и самый страшный удар захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алеся Иванова побывала на памятном мероприятии.

Алеся Иванова, корреспондент:

Этим ранним июньским утром в столице по традиции на Вахту памяти у Вечного огня заступили военнослужащие роты почетного караула. Офицеры Минского гарнизона, ветераны, курсанты Института пограничной службы и молодежь собрались у монумента Победы, чтобы возложить цветы и вспомнить о подвиге тех, кто 80 лет назад принял на себя удар врага.

До освобождения Беларуси оставалось чуть больше трех лет. Цена Победы была высока – миллионы погибших воинов и каждый третий белорус. Сегодня трудно найти город или деревню, где бы не было памятника героям Великой Отечественной и братских могил. Беларусь помнит подвиг каждого.