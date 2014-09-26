Пьяная 30-летняя женщина забралась ночью в пермский зоопарк, «чтобы освободить пантеру!»

Новости России. Курьезная история приключилась с 30-летней жительницей Перми в августе этого года. Поздним вечером женщина «подшофе» буквально вторглась на территорию закрытого на ночь зоопарка: ей удалось взобраться на 4-метровый забор из металлического профиля.

Правда, приземлиться тихо не получилось: упала с забора на асфальт внутри зоопарка и повредила ногу.

Не успела женщина и глазом моргнуть, как местная сторожевая собака учуяла незваную гостью и подняла шум. На место прибежал сторож.

«Отпустите меня! Не трогайте! Я пришла освободить пантеру!»

Вот так цель своей «миссии» с криками объясняла дебоширка сторожу.

Сотрудник зоопарка (а интервью «Комсомольской Правде»):

Конечно, у нее это не получилось бы. Она не смогла бы добраться до клетки незамеченной - по всему зоопарку установлены камеры видеонаблюдения, территорию охраняет сторож с собакой. И вольер она бы открыть не смогла: мы сами обычно делаем это втроем - такие там хитрые и мощные запоры. Если не знаешь, как открывать - никогда не разберешься.

Сторож вызвал освободительнице «скорую» и позвонил в полицию. Заявление в правоохранительные органы на пермячку подавать не стали - пожалели.

Эх, этой бы любительнице животных в Аргентину!

В одном из зоопарков этой жаркой страны существует необычная услуга: каждый желающий может полюбоваться и пообщаться с животными не только через сетку, но и попав в вольер! Двери домов животных открыты для посетителей. Представителей фауны можно покормить, почесать за ушком у слона и даже присесть на мохнатую спинку льва! Смотрите видео!