Минское метро: планируемые сроки открытия третьей линии и пересадочные станции

Наша столица с каждым годом становится шире и краше. На глазах растут микрорайоны, появляется новая застройка в уже существующих. И минчан становится больше, а значит количество городского транспорта должно расти, а его маршруты – изменяться.

Самый популярный транспорт среди минчан – это автобус. На его долю приходится почти 40% перевозок жителей столицы. Второе по загруженности пассажирами – метро, которое используют в своих маршрутах более 30% минчан. Третье место – за троллейбусами.

Но если работу автобусов и троллейбусов можно скорректировать вслед за изменениями в застройке, то минский метрополитен пока перевозит пассажиров вдоль двух линий, которые были задуманы еще в советские времена проектировщиками московской подземки.

Город уже давно требует изменений в соответствие с распределением мест жизни и работы минчан. Между вторым транспортным кольцом и МКАД живет 74% работающих жителей и расположена половина всех рабочих мест. В то же время центр превратился в зону отдыха, работает здесь только шестая часть минчан.

Где же должна расположиться подземка? Этим вопросом занимается Институт «Минскградо», кропотливо просчитывая все нюансы до мелочей.

Валерий Носевич, главный инженер УП «Минскградо»:

Это большая комплексная работа. Нужно рассчитать все четко, совместить это со всеми наземными транспортными средствами, создать грамотные пересадочные узлы. После этого только мы можем запустить в компьютер. Компьютер рассчитывает, исходя из максимальной скорости соединения двух точек.

Параллельно в работу включается Минскметропроект, который, в свою очередь, просчитывает все технические моменты. Ведь новые линии метро должны быть не только удобными для пассажиров, но и построенными с минимальными затратами и бережным вмешательством в застройку города.

В отдаленной перспективе метро планируется пустить по второму транспортному кольцу и оно не обязательно будет подземным.

Виктор Полищук, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Если мы создадим кольцевую скоростную транспортную связь, она очень много людей сможет принять и распределить по всему городу. Какой ей быть? То ли это метрополитен полноценный, то ли это скоростной трамвай, то ли это на эстакадах какая-то современная транспортная система. Мы ответить сейчас не можем. О чем сегодня беспокоится проектировщик? Он беспокоится о том, чтобы под это была предусмотрена, зарезервирована земля в будущем.

Кольцевой будет лишь четвертая линия метро, а пока все силы брошены на строительство первоочередной третьей линии минской подземки.

Планируется, что 4 новые станции («Юбилейная площадь», «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная» и «Ковальская Слобода») будут построены к 2018 году.

Сейчас вовсю ведется подготовка: прокладываются инженерные сети, сносится ветхая застройка на пути будущего тоннеля.

Новая линия будет максимально безопасна: тут установят ограждающие барьеры у края платформы, автоматизированные системы обнаружения пожаров и их тушения, новую виброзащитную систему конструкции пути. Кстати, электропоезда также будут самые современные.

Виктор Полищук, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Естественно, мы предполагаем использовать здесь современный подвижной состав для того, чтобы создать комфорт. Это и кондиционирование в поездках, это более мягкий ход, меньшее влияние на окружающую среду в части вибрации.

Третья линия минского метрополитена свяжет район Зеленого луга с югом нашей столицы, пройдя через новый район «Минск-Сити».

Новые станции создадут два пересадочных узла на уже существующие линии. Это значительно сократит нагрузку на «Октябрьскую» и «Купаловскую», ведь эти станции уже практически достигли технического предела по пропускной способности. Здесь часто возникают транспортные перегрузки.

Пересадка с первой на третью линию метро появится на «Южной привокзальной площади». Это создаст крупнейший городской узел, который объединит общественный автомобильный транспорт, поезда и электрички.

Виктор Полищук, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Здесь находится «Центральный» автовокзал. Сюда приходит весь наземный транспорт. Одна линия метрополитена – «Площадь независимости» сейчас. И станция «Вокзальная». Станции между собой связаны системой подземных переходов с пешеходными конвейерами, которые ускоряют передвижение. Это предусмотрено нашим проектом.

Строительство первых станций третьей линии метро позволит создать транспортный треугольник в центре столицы. Вторая пересадочная станция появится на «Юбилейной площади».

План третьей линии метро уже сформирован, осталось лишь рассчитать, где удобнее будет расположить входы-выходы.

После ввода 4 станций первой очереди строительство продолжится в сторону площади Бангалор. Из этой точки, по предварительным проектам, и начнется строительство четвертой линии столичного метрополитена.

Виктор Полищук, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Ясно, что мы должны пересечь первую линию в районе станции «Академия наук». Понятно, что мы должны пересечь вторую линию в районе «Тракторного завода». И выйти, тоже нам понятно, в район улицы Ташкентской, потому что здесь находится электродепо.

Проектировка и строительство метро – задача не из легких. Нужно приспособиться к постоянно меняющимся условиям, учесть перспективу и в итоге предоставить жителям столицы максимально удобно расположенный метрополитен, адаптированный под их нужды. Градостроители постоянно просчитывают направление и мощность пассажиропотока. Исходя из этих сведений и решают, где появится следующая станция метро, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.