Национальный аэропорт Минск 25 сентября с цветами и подарками встретил своего 2-миллионного в 2014 году пассажира

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск 25 сентября встретил своего 2-миллионного в 2014 году пассажира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого показателя главная воздушная гавань страны достигает второй раз подряд с советских времен. Высокую планку аэропорт преодолел и в 2013. Тем временем, руководство небесного причала надеется, что уже в 2015 году аэрогавань впервые перешагнет рубеж в 3 миллиона пассажиров в год.

Обладателем счастливого билета стал белорусский пассажир утреннего рейса Москва-Минск. Ему прямо в зале прилета вручили соответствующий сертификат. К слову, мужчина оказался оперным певцом и в родной город возвращался из рабочей командировки.

Илья Сильчуков:

Я узнал в самолете. Это сюрприз, конечно. Я не знаю даже с чем сравнить - у меня такого раньше не было никогда. Очень приятно, эмоции только положительные! Мне кажется, что это розыгрыш.

Для мировых аэропортов пассажиропоток в два миллиона — показатель маленький. Для Беларуси — пусть и очередной, но рекорд. Такой цифры добились за счет модернизации.

Наталья Прокопенко, начальник отдела обслуживания пассажиров РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Это именно наши белорусские граждане у которых есть возможность летать. Развиваются туроператоры наши. У нас хотя бы 30% — семьи с детьми летят отдыхать. Это финансовые возможности. Это есть и хотелось бы, чтобы так оставалось и дальше.

Руководство воздушной гавани признается: условия для пассажиров — почти идеальные. К примеру, на сайте нет электронной регистрации. Зато и плату за нее на месте, как в некоторых аэропортах, — не взимают. Полностью реконструировать здание планируют до конца 2014 года. Тогда оно сможет выдерживать нагрузки до 30 тысяч человек в сутки.

Транспортники говорят: таких цифр добились за счет модернизации аэропорта. К чемпионату мира по хоккею там появились новый VIP-зал и комплекс по обслуживанию авиаперевозок. Причем, согласно статистике, все больше услугами воздушной гавани пользуются белорусы. Их число — примерно треть от количества перевозимых пассажиров.

Полную реконструкцию аэропорта планируют завершить до конца 2014 года. Это позволит авиаузлу выдерживать пиковые нагрузки до 30 тысяч человек в сутки.

Виктор Палей, заместитель генерального директора по общим вопросам и работе с персоналом РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Можно сказать, что аэропорт готов обслуживать уже сейчас гораздо большее количество пассажиров. Плановая мощность с учетом всех модернизаций и внедрения в действие систем и обработки багажа, и обслуживания пассажиров, и регистрации позволит нам выйти на рубеж обслуживания 5 миллионов в год.

К этому времени минский аэропорт сравняется с киевским «Борисполем». По пассажиропотоку. Учитывая, что последний намного старше нашего (первый рейс из белорусской столицы состоялся только в 1982) — это отличный результат. А там, говорят транспортники, — до новых рубежей недалеко.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Кроме общего пассажиропотока, в Национальном аэропорту увеличивается и количество транзитных пассажиров, которые летят, скажем, из Европы в Азию. Такая динамика медленная, но уверенная. Это говорит о том, что минская воздушная гавань постепенно становится мировым авиаузлом. Как, к примеру, лондонский «Хитроу». Пусть и в миниатюре. И уже обгоняет по популярности литовские аэропорты, которые, что называется, берут лоукостами.