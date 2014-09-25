Виноградарь-любитель на своем участке в Брестской области выращивает более 50 сортов ягоды

Новости Беларуси. Более 50 сортов винограда на обычном дачном участке в Брестской области вырастил виноградарь-любитель. Несмотря на местные климатические условия, привыкшая к солнцу южная ягода, великолепно себя чувствует в белорусских реалиях и ежегодно радует богатым урожаем.

На собственном опыте мужчина доказывает, что у нашей страны есть все шансы прославиться виноградом. В этом убедилась и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Лясун, виноградарь:

После нормировк, когда идут побеги, нужна повязка. Нельзя пропускать этот момент. Иначе по закону падающего бутерброта самый классный побег отломается.

Игорь Лясун – виноградарь со стажем. Первую косточку в теплую землю он посадил еще 20 лет назад. За эти годы на самом обычном дачном участке, мужчина вырастил виноградник, который сегодня насчитывает более 50 элитных сортов.

Мнение скептиков, о том, что в Беларуси заниматься разведением южной ягоды не перспективно Игорь Васильевич опровергает на собственном опыте. Говорит, у нашей страны есть все шансы прославиться своим виноградом.

Игорь Лясун, виноградарь:

Если душу вложить и заняться этим действительно грамотно, а у нас есть ребята грамотные.

Ставить свое увлечение на промышленные рельсы или превращать его в прибыльное предприятие Игорь Лясун не собирается. Говорит, работает, скорее, как испытатель: изучает разные сорта, пробует их опылять и скрещивать. Богатым урожаем местного винограда щедро угощает друзей и соседей.

Игорь Лясун, виноградарь:

Я его раздают соседям, угощаю гостей, кормлю семью.

Свой дачный участок мужчина шутливо называет экспериментальной площадкой. При этом вполне серьезно признается, что мечтает создать миниатюрный селекционный центр, где сможет заниматься выведением новых сортов винограда.

К слову, стройматериалы для осуществления задуманного, уже приобретены.