Путёвки расходятся как горячие пирожки. Почему иностранцы выбирают белорусские санатории?

Белорусские лечебницы пользуются большим спросом среди иностранцев. Отдохнуть и оздоровиться приезжают граждане из России, Литвы, Латвии и Азербайджана. Минская область лидирует по количеству отдыхающих и числу санаторно-курортных организаций: в центральном регионе действует порядка 40 таких объектов, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Все они соответствуют современным стандартам. В чем прелесть белорусских санаториев – в материале Екатерины Ковальчук.

Екатерина Ковальчук, корреспондент:

Насладиться природными красотами и оздоровиться. Спрос на белорусские здравницы среди иностранцев возрастает. С начала этого года здесь побывали почти 5 тысяч зарубежных гостей. В основном это граждане из России, а также Литвы, Латвии.

Живописное место вдали от городской суеты и свежий воздух. Именно это манит зарубежных гостей. А главное – качественные медицинские услуги. Супруги россияне Ольга Быстрова и Игорь Петров с радостью приезжают в санаторий дважды в год – весной и осенью. Такая семейная традиция. На этот раз и с малышкой-дочкой.

Игорь Петров, отдыхающий (Россия):

Нам Беларусь очень нравится. И мы с удовольствием приезжаем сюда. Ольга Быстрова, отдыхающая (Россия):

Обязательно мы посещаем Минск. Это очень интересный город, красивый.