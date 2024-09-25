Никто не понимает – вот в чём ключевая причина одиночества

Одиночество – это новая эпидемия, которая проникла во многие уголки Земли. Об этом говорят эксперты, психологи, социологи. Ощущение растрепанности, утрата привычных связей, смена места жительства и перманентное состояние поиска. Мы привыкли бояться одиночества и жалеть тех людей, которые чувствуются себя одинокими, находятся в этом состоянии. А что, если у одиночества есть свои плюсы и, может быть, из этого можно извлечь какую-то выгоду? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Ключевая причина состояния одиночества подростка заключается в том, что появляется ощущение, что его никто не понимает. Его не понимают родители, сверстники, возможно, в начинающихся отношениях, девушка. Для каждого родителя очень важно увидеть и прочувствовать этот момент, если у ребенка это проявляется. Очень часто это проявляется тогда, когда в семье появляется еще один ребенок. Подросток либо ребенок в возрасте 7, 9 либо 12 лет чувствует как то внимание, которое было на него, направляется в другую сторону. Из-за этого он чувствует себя одиноким. Если родители не дадут состояния поддержки, то ребенок может остаться в этом состоянии на долгое время.