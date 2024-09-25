Бузин: беда приходит туда, где ей открывают двери – мы должны сделать так, чтобы наша дверь была закрыта

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, член Совета Палаты представителей:

Обратите еще раз внимание, что на протяжении последнего десятилетия, да даже нескольких десятилетий, мы не допустили войны на собственной территории. И здесь именно речь должна идти о единстве наций. Беда приходит туда, где ей открывают двери. Мы должны сделать так, чтобы наша дверь была для беды закрыта. И для этого у нас есть и силы, и средства, и соответствующие специалисты, которые видят, что происходит на сопределе, которые имеют в своем распоряжении ныне, так скажем, не особо вспоминаемую, но серьезную теорию, разработанную на нашем белорусском пространстве, теорию стратегического сдерживания, где есть соответствующие признаки начала агрессии, где есть соответствующие мероприятия по их ликвидации и локализации, где есть соответствующие задачи для всех силовых элементов военной организации государства и всех министерств нашей страны, которые четко понимают, кто и в какой момент должен что выполнить в интересах того, чтобы беда не пришла в наш дом. Опыт 2020 года нами изучен со всех сторон. И до него был 14-й год в Украине, до него было Югославия, до него были мероприятия и цветные революции в других странах. Да, противник всегда пытается найти слабое место, но самое слабое место может быть только в единственном случае - когда лежит промышленность страны и когда в стране нет единства. Все остальное мы можем преодолеть. И военная организация к этому готова.

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