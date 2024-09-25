Состояние депрессии – почему звезды часто одиноки в личной жизни?

Одиночество – это новая эпидемия, которая проникла во многие уголки Земли. Об этом говорят эксперты, психологи, социологи. Ощущение растрепанности, утрата привычных связей, смена места жительства и перманентное состояние поиска. Мы привыкли бояться одиночества и жалеть тех людей, которые чувствуются себя одинокими, находятся в этом состоянии. А что, если у одиночества есть свои плюсы и, может быть, из этого можно извлечь какую-то выгоду? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».