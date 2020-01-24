«Путешествовать по воде в доме». Два хаусбота построил белорус. Показываем, как всё устроено

Внутреннее убранство апартаментов на воде показываем в программе «Минск и минчане». Впечатляют и виды Минского моря из панорамных окон.

Дизайнером и архитектором этого уникального сооружения для отдыха, романтики и незабываемого общения с природой стал белорус Петр Емельянов. Вместе с другом ему удалось реализовать амбициозный проект.

Петр Емельянов, предприниматель:

Это хаусбот, плавучий дом. Но прежде всего – дом. Соответственно, в нем есть все, что нужно для жизни. Здесь у нас место штурмана – шкипер-штурвал, а здесь кухня – у нас есть плита индукционная, чайник, микроволновка, раковина с водой, холодильник. Затем у нас каминная зона. Камин – он же печка для бани. Баня на дровах, настоящая.

Петр Емельянов:

На самом деле хаусботы в Беларуси есть, их несколько. Я сам видел. Когда мы только начинали заниматься, я ездил и смотрел на то, что уже построено. Могу сказать, что каждый хаусбот в Беларуси уникальный. У нас нет какого-то производства, которое занималось бы их созданием. И везде это воплощённая мечта.

«Телефоны топил, сам вместе с кошельком падал». Белорусы построили дачу на воде Морские приключения Петра манили давно. Не раз случалось и выходить под парусом.

Петр Емельянов:

Одним из моих увлечений являются различные парусные суда, яхтинг. Парусный спот – это громкое слово, до спортсмена мне еще далеко. Профессиональная сфера моей деятельности – это недвижимость. И когда я узнал о вот таких вот интересных штуках как хаусботы, я не мог не заинтересоваться. Хаусботы бывают самоходные, несамоходные. И когда осознал вот это – путешествовать по воде в доме, у меня мозг взорвался!

Плавучая дача на Острошицком водохранилище стала первой попыткой Петра воплотить в жизнь оригинальную идею. Домик вышел маленький, но уютный.

Как говорит наш герой, там хорошо ловить рыбу и слушать тишину. Правда, и его строительство не обошлось без разного рода сюрпризов и, конечно же, хитрых уловок. Плавающий дом построили в Беларуси. Показываем, что внутри Петр Емельянов:

Чтобы понтон держался над уровнем воды, нужны так называемые модули плавучести. Рассматривали разные варианты. Специально изготавливаются пластиковые модули плавучести. В России, Украине стоит безумных денег. Они очень удобные, красивые, но невероятно дорогие. Особенно, с учетом транспортных расходов. Поэтому мы сами собирали модули плавучести. В качестве самих поплавков использовали бочки. На маленьком мы использовали металлические. Здесь мы использовали пластиковые бочки.

Необычная подсветка в беседке, умная система отопления и даже банька. По сравнению с острошицкой, дача на Минском море – настоящая вилла на воде! С металлическим каркасом, утепленными стенами, современными фильтрами для воды. Но главное – мотором. На ней можно путешествовать по всему озеру.

Петр Емельянов:

Дальше Минского моря уплыть не получится. Он пришвартован.

Хоть аквилон и ограничен акваторией белорусского моря, креатив его создателя не имеет границ. Петр Емельянов:

Идей масса, есть много наработок. Есть потенциальные партнеры, которые готовы предоставить землю на первой береговой линии крупных белорусских водоемов. Можно делать чуть ли не базы отдыха с плавучими домами. Я такой популяризатор, можно сказать, этого направления, так как считаю его очень перспективным, белорусским. Беларусь – край блакітных азер. У нас очень много красивейших водоемов, у нас великолепная природа, а хаусботы позволяют быть максимально близко в природе, сохраняя максимальный уровень комфорта.

Есть у Петра еще одна мечта – собрать команду и совершить настоящий соленый круиз под белорусским флагом! Петр Емельянов:

Собираем единомышленников, арендуем яхту. Хотим устроить поход под парусом по Средиземному морю. Маршрут сейчас согласовывается, исходя из пожеланий участников. Скорее всего, у нас будет маршрут Черногория – Италия, с заходом в Сицилию, Сардинию – потом испанские острова. Капитаном будет мой хороший товарищ, который яхтсмен с большим опытом – более 10 лет он занимается этим делом. И он согласился принять участие в моей такой авантюре.