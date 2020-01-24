Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

Новости Беларуси. Белорусские учёные отметят свой профессиональный праздник в воскресенье, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские учёные отметят свой профессиональный праздник в воскресенье, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Знаменательно, что именно этот день приходится на юбилейную дату 200-летия открытия Антарктиды. Своё видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили белорусские полярники.
Ведь и там, на самом холодном континенте Земли не прекращаются исследования.
Александр Лукашенко: я убежден, ученым в Беларуси стать сложно
Начальник экспедиции пожелал учёным новых открытий в интересах Беларуси и мирового научного прогресса. В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.