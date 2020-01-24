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Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки

24 января 2020 06:54
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Новости Беларуси. Белорусские учёные отметят свой профессиональный праздник в воскресенье, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки -1

Знаменательно, что именно этот день приходится на юбилейную дату 200-летия открытия Антарктиды. Своё видеопоздравление всем работникам научной сферы отправили белорусские полярники.

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки -4

 Ведь и там, на самом холодном континенте Земли не прекращаются исследования.

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки -7

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки -9

Александр Лукашенко: я убежден, ученым в Беларуси стать сложно

Начальник экспедиции пожелал учёным новых открытий в интересах Беларуси и мирового научного прогресса. В честь Дня белорусской науки на флагштоках национальной исследовательской станции в Антарктиде поднят государственный флаг Беларуси и флаг Национальной академии наук.  

Полярники поздравили белорусских учёных с Днём науки -12

# Белорусская наука # общество # Фотофакт

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