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«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой

24 января 2020 07:54
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Марина Пигуль, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:
Сегодня мы поговорим о вторичном цветении жимолости. В последние десятилетия Беларуси мы наблюдаем повышенный температурный режим в осенне-зимний период, что приводит к вторичному цветению жимолости. На сегодняшний день в январе мы можем наблюдать распускание почек и, естественно, их повреждение.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -1

Вторичное цветение приводит к ослаблению растения жимолости и снижению ее урожайности на 25-30%. Чтобы снизить ущерб для поврежденных растений, необходимо провести следующие мероприятия. Рано весной мы проводим обрезку, а также две подкормки азотными удобрениями. Первую рано весной в начале вегетации, вторую во время цветения.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -4

При посадки жимолости на участке я посоветовала бы сорта, устойчивые к вторичному цветению. Это сорта, которые характеризуются длительным покоем генеративных почек, белорусской и российской селекции: «Ассоль», «Сириус», «Селена», «Огненный опал» и многие другие.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -7

В зимний период жимолость не требует особого ухода. Единственное, что могут сделать садоводы-любители – провести обрезку культуры. Перед нами находится сорт жимолости «Бажовская». Возраст у этого растения – около десяти лет. В таком возрасте необходимо провести прореживающую обрезку.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -10

Сразу удаляем побеги, которые лежат на земле.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -13

Учитывая, что жимолость является светолюбивой культурой, ей необходим свет. Для этого мы проводит прореживающую обрезку внутри куста.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -16

Жимолость – долговечная культура, она может плодоносить до 30 лет. С 15-летнего возраста растения необходима прореживающая и омолаживающая обрезка. Обрезаем, в первую очередь, старые скелетные ветви, которые имеют очень короткий однолетний прирост.

«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой -19

Несмотря на сложные погодные условия осенне-зимнего периода и на вторичное цветение, которое мы наблюдаем, в этом году мы все же надеемся получить хороший урожай.

# Растения и цветы # общество # Марина Пигуль # Фотофакт # растения

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