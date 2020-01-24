«Это приводит к ослаблению растения». Что делать, если жимолость зацвела повторно зимой

Марина Пигуль, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства» НАН Беларуси:

Сегодня мы поговорим о вторичном цветении жимолости. В последние десятилетия Беларуси мы наблюдаем повышенный температурный режим в осенне-зимний период, что приводит к вторичному цветению жимолости. На сегодняшний день в январе мы можем наблюдать распускание почек и, естественно, их повреждение.

Вторичное цветение приводит к ослаблению растения жимолости и снижению ее урожайности на 25-30%. Чтобы снизить ущерб для поврежденных растений, необходимо провести следующие мероприятия. Рано весной мы проводим обрезку, а также две подкормки азотными удобрениями. Первую – рано весной в начале вегетации, вторую – во время цветения.

При посадки жимолости на участке я посоветовала бы сорта, устойчивые к вторичному цветению. Это сорта, которые характеризуются длительным покоем генеративных почек, белорусской и российской селекции: «Ассоль», «Сириус», «Селена», «Огненный опал» и многие другие.

В зимний период жимолость не требует особого ухода. Единственное, что могут сделать садоводы-любители – провести обрезку культуры. Перед нами находится сорт жимолости «Бажовская». Возраст у этого растения – около десяти лет. В таком возрасте необходимо провести прореживающую обрезку.

Сразу удаляем побеги, которые лежат на земле.

Учитывая, что жимолость является светолюбивой культурой, ей необходим свет. Для этого мы проводит прореживающую обрезку внутри куста.

Жимолость – долговечная культура, она может плодоносить до 30 лет. С 15-летнего возраста растения необходима прореживающая и омолаживающая обрезка. Обрезаем, в первую очередь, старые скелетные ветви, которые имеют очень короткий однолетний прирост.