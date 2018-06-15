«Телефоны топил, сам вместе с кошельком падал». Белорусы построили дачу на воде

По профессии риэлтор, в душе яхтсмен, в генах архитектор. Создать плавающий домик Петру Емельянову было предначертано судьбой. А когда побывал в Польше на Мазурских озерах и увидел ботхаус, окончательно вдохновился. Воплотить мечту в реальность помогли друзья: инженер Влад и коллега по бизнесу Максим. Место выбрали живописное – Острошицкое водохранилище, посреди кувшинок и хороводов чаек. Строительство началось с фундамента – понтона, но не без приключений!

Петр Емельянов:

Моментов было много: телефоны топил, сам вместе с телефонами и кошельком падал, проламывались доски. С тех пор у меня часы и телефон водонепроницаемые.

Наедине с природой можно находиться бесконечно, смотреть на воду, слушать колыбельные ветра и пение птиц. Ощущение уютного домика и дикой палатки одновременно. Когда дождь барабанит по крыше, а вы пьете горячий чай. Настоящая релакстерапия! Рыбачить и купаться здесь одно удовольствие! В домике не чувствуется качки и комфортно ночевать. Более того на нем можно передвигаться по всему водохранилищу, но так как оно закрытое, путешествовать дальше сложно. Есть, правда, свои минусы, но к этому дачники относятся философски.

Петр Емельянов:

С 8 до 10 вечера территорию домика лучше не покидать, только выйдешь на террасу, как тебя покроет покрывало этих комаров. Когда сильный ветер, у него парусность есть, бывало, что срывало с места, срывало якорь, бывало, относило на противоположный берег, назад он возвращался. Познакомились с разными людьми, которые присматривали за домиком.

Внутри все просто и функционально. И совершенно не чувствуется влажности. Ребята специально покрывали сосну антисептиком, чтобы защитить дом от гниения и насекомых. И если со строительством дома на воде было понятно, с регистрацией возникли вопросы. Петр Емельянов:

Изначально хотел зарегистрировать, как маломерное судно и поехали в госинспекцию по маломерным судам с просьбой зарегистрировать, они сказали, что это понтон, а он регистрации не подлежит.