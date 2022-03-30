Путешествие в мир животных. В Минском зоопарке организовали квесты для детей

На каждой из них участников ждут интересные задания и вопросы об обитателях зоопарка. Младших школьников также есть чем удивить.

Наталья Ловцевич, методист Минского зоопарка:

Для первых-третьих у нас Джунгли-Таун. Это такой квест-расследование, который проходит в закрытой территории. Это павильон экзотариум. Мы бегаем и узнаем, кто же похитил солнце. Вообще, мы советуем собирать группу от пяти человек. Поэтому вы можете семьей с друзьями собраться, но да, большинство к нам приходит классом.