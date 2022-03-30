Прямой эфир

Путешествие в мир животных. В Минском зоопарке организовали квесты для детей

30 марта 2022 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увлекательное путешествие в мире животных. Подвижные квесты для школьников организовали в Минском зоопарке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Путешествие в мир животных. В Минском зоопарке организовали квесты для детей-1

Программа рассчитана для ребят разных возрастов. Для детей постарше – это маршрут из 14 станций.  

Путешествие в мир животных. В Минском зоопарке организовали квесты для детей-3

На каждой из них участников ждут интересные задания и вопросы об обитателях зоопарка. Младших школьников также есть чем удивить.  

Путешествие в мир животных. В Минском зоопарке организовали квесты для детей-5

Наталья Ловцевич, методист Минского зоопарка:  
Для первых-третьих у нас Джунгли-Таун. Это такой квест-расследование, который проходит в закрытой территории. Это павильон экзотариум. Мы бегаем и узнаем, кто же похитил солнце. Вообще, мы советуем собирать группу от пяти человек. Поэтому вы можете семьей с друзьями собраться, но да, большинство к нам приходит классом.  

# Зоопарк

Другие новости рубрики

Все новости
От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?
30 марта 2022 19:48

От Москвы до Камчатки. Почему россияне всё чаще выбирают белорусские здравницы?

«Тут нам рассказали такое, что никто не расскажет». Провели один день в патриотическом лагере в Брестской крепости
30 марта 2022 19:47

«Тут нам рассказали такое, что никто не расскажет». Провели один день в патриотическом лагере в Брестской крепости

В Минске прошло совещание идеологического актива. Какие мероприятия в 2022-м будут проходить для молодёжи?
30 марта 2022 19:40

В Минске прошло совещание идеологического актива. Какие мероприятия в 2022-м будут проходить для молодёжи?