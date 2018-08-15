Путешествие с детьми: 5 советов опытной мамы

Планируя путешествие с детьми, будьте готовы прихватить с собой ещё и целый багаж приключений: солнечный удар, аллергии, отравления. Но такой «беби-бунт» случается лишь от неподготовленности родителей, уверяют трэвел-мамочки с опытом. «Звёздные» мамаши уже давно сняли табу на релакс с карапузами, заражая своим примером всё больше молодых семей.

Со своими малышами на «край света» отправлялась и Анастасия. Юный путешественник Даниил ещё пока не может словестно описать восторг от увиденного, поэтому мама с радостью делится личным опытом.

Анастасия Дакутько:

Впервые мы поехали с ребёнком, когда ему было 2 года – старшему Александру нашему. Первое путешествие было в Египет. Но недавно я вместе с Даниилом и Александром летала в Казахстан, в город Алматы. Рекомендации, которые я могла бы дать – собрать детям игрушки, очень полезны какие-то книжки с наклейками, разукрашки. Для малыша важна еда, для детей нет ограничений по поводу напитков, питания – для маленьких детей разрешено проносить в самолёт.

Чтобы по прилёту трип с ребёнком оказался таким же безоблачным, как и небо над южным морем, рекомендуется выбирать отдых с пакетом услуг «всё включено», предварительно узнав у турагента обо всех «подводных камнях».

Алексей Терентьев, директор турагентства:

Система «всё включено» имеет кучу своих особенностей. И условно говоря, «шведский стол» в отеле 2 звезды, и 4-5 звёзд – это качественно разные «шведские столы». Точно так же, в каких-то отелях может быть детское меню, в каких-то отелях ограничатся пиццей и кока-колой. Моя рекомендация: брать максимально дорогой отель, который позволяет ваш бюджет.

Известно, что полная акклиматизия наступет на 19-ый день после перелёта. Любые туры на 10-12-14 ночей в тёплые страны типа Турции или Египта – это всегда встряска для иммунной системы ребёнка. Целесообразнее обратить внимание на путёвки в Юрмалу, Палангу, например. Но застраховать свое чадо от неприятностей, всё же, стоит.

Анастасия Дакутько:

В первый раз я брала огромную аптечку, которая занимала практически весь чемодан. Но, с опытом, оказалось, что это не совсем нужно. Потому что, если вдруг случается неприятность с ребёнком – все мы покупаем страховки, и самое правильное решение – обратиться по страховому полису в страховую службу. Врач предоставляет все лекарства необходимые, это гораздо лучше, чем назначать самостоятельно. Но аптечка необходима в самолёте.