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Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл

15 августа 2018 07:51
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Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Стихия со шквалистым ветром, ливнем и дождем обрушилась 14 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали сразу несколько регионов.

Так, в Гродненской области молния стала причиной четырех пожаров. Повреждены несколько сельхозпостроек и частный дом. А под Гродно в деревне Гожа горел костел.

Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл-1

Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл-3

Сломанные деревья на некоторое время заблокировали движение на трассе – водителям пришлось самостоятельно расчищать дорогу. К счастью, из людей никто не пострадал.

В самом областном центре ливень подтопил микрорайон Ольшанка. Движение транспорта было затруднено. Тем временем, как сообщают энергетики, стихия не повлияла на работу энергосистемы. Восстановительные работы сейчас идут только в трех населенных пунктах.

Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл-6

Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл-8

Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл-10

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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