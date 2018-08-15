Молнии привели к 4 пожарам в Гродненской области. В деревне Гожа горел костёл

Новости Беларуси. Последствия непогоды устраняют в Беларуси. Стихия со шквалистым ветром, ливнем и дождем обрушилась 14 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали сразу несколько регионов.

Так, в Гродненской области молния стала причиной четырех пожаров. Повреждены несколько сельхозпостроек и частный дом. А под Гродно в деревне Гожа горел костел.