Путешествие по Крайнему Северу. Белгосцирк показал уникальное выступление для 1500 детей

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» набирает обороты. В Белорусском государственном цирке 1,5 тысячи ребят приняли участие в «Новогоднем путешествии», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них – дети из многодетных семей, юные спортсмены, победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Маленьких гостей поздравил с наступающим Новым годом и началом зимних каникул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На манеже развернулась настоящая зимняя сказка, наполненная колоритом севера, духом новогодних приключений и захватывающими трюками.

Юлия Кононович, воздушная гимнастка Белорусского государственного цирка: В преддверии Нового года мы подготовили такое необычное новогоднее представление специально для детей, взрослых. Мы путешествуем по Крайнему Северу, мы ищем новогоднюю елку, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам.

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Уже прошел ряд мероприятий в районах, в учреждениях образования, в социально-педагогических центрах, в приютах, в интернатных учреждениях. Чтобы каждый ребенок в эти предпраздничные дни получил необходимое внимание.

На этом чудеса для «Наших детей» не закончатся. Впереди еще много мероприятий. Без внимания и подарков не останется ни один ребенок.