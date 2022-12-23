Прямой эфир

Путешествие по Крайнему Северу. Белгосцирк показал уникальное выступление для 1500 детей

23 декабря 2022 18:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» набирает обороты. В Белорусском государственном цирке 1,5 тысячи ребят приняли участие в «Новогоднем путешествии», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путешествие по Крайнему Северу. Белгосцирк показал уникальное выступление для 1500 детей-1

Среди них – дети из многодетных семей, юные спортсмены, победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов. Маленьких гостей поздравил с наступающим Новым годом и началом зимних каникул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На манеже развернулась настоящая зимняя сказка, наполненная колоритом севера, духом новогодних приключений и захватывающими трюками.

Путешествие по Крайнему Северу. Белгосцирк показал уникальное выступление для 1500 детей-4

Юлия Кононович, воздушная гимнастка Белорусского государственного цирка:
В преддверии Нового года мы подготовили такое необычное новогоднее представление специально для детей, взрослых. Мы путешествуем по Крайнему Северу, мы ищем новогоднюю елку, поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам.

Путешествие по Крайнему Северу. Белгосцирк показал уникальное выступление для 1500 детей-7

Людмила Борисенко, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:
Уже прошел ряд мероприятий в районах, в учреждениях образования, в социально-педагогических центрах, в приютах, в интернатных учреждениях. Чтобы каждый ребенок в эти предпраздничные дни получил необходимое внимание.

На этом чудеса для «Наших детей» не закончатся. Впереди еще много мероприятий. Без внимания и подарков не останется ни один ребенок.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Благотворительная акция # общество # Владимир Кухарев # Юлия Кононович # Людмила Борисенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал
23 декабря 2022 18:58

«Свет, музыка, платье, смокинги». В Минске для выдающихся старшеклассников провели сказочный бал

«Чтобы мы знали фамилии всех негодяев!» Генпрокурор рассказал, как расследуют дело о геноциде белорусского народа
23 декабря 2022 18:52

«Чтобы мы знали фамилии всех негодяев!» Генпрокурор рассказал, как расследуют дело о геноциде белорусского народа

Комплекс «Хатынь» реконструируют в Год исторической памяти. Вот как обновляют этот музей
23 декабря 2022 18:45

Комплекс «Хатынь» реконструируют в Год исторической памяти. Вот как обновляют этот музей