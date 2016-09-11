Вадим Боровик: белорусская молодежь понимает важность кампании и принимает активное участие в ней

Новости Беларуси. В эти минуты более 700 журналистов заняты освещением хода голосования. Среди них и представители ведущих мировых СМИ. В информационном центре ЦИК, куда стекаются последние данные о выборах, работают корреспонденты российского агентства «ТАСС», китайской телерадиокомпании CCTV, катарской «Альджазира». Во Дворце Республики сейчас находится и съемочная группа СТВ.

По имеющейся информации, уже проголосовала треть белорусов. Голосование продолжается, причем достаточно активно. Это касается и участков за рубежом. В ходе этой избирательной кампании наши соотечественники голосуют на всех континентах: от Австралии до Латинской Америки. Так что явка обещает быть достаточно высокой. Это отметили и международные наблюдатели. В частности, они удивились, что на участки для голосования люди приходят семьями, что можно увидеть не в каждом европейском государстве.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте, наблюдатель на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Все происходит очень организованно, культурно, празднично. То, что, допустим, в Сербии нельзя увидеть – что люди приезжают на избирательные участки семьями, с детьми.

Миланка Карич, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте, наблюдатель на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я спрашивала, смотрела. Все в порядке, все хорошо, порядочно. Все люди разговаривали с избирателями. Все хорошо.

­Вот-вот в информационном центре начнется круглый стол с участием экспертного сообщества.

Явка избирателей – это такой лакмус политической активности населения. Поскольку вы курируете молодежную организацию, порой нашу молодежь упрекают в безынициативности, вы вообще видели молодежь, студентов на участках? Насколько они заинтересованы в том, чтобы отдать свой голос?

Вадим Боровик, председатель наблюдательного совета Белорусского комитета молодежных организаций:

В любой стране мира молодежь – это такая традиционно активная часть граждан. И хорошо, когда эта активность проявляется не где-то на уличных демонстрациях, а на выборах. Сегодня ректораты вузов сделали дополнительную возможность для наших студентов – был предоставлен дополнительный выходной день. Поэтому достаточно серьезная явка молодежи. Ехал сюда и на своем участке был.

Приятно видеть, когда молодая мама катит колясочку, у папы еще сынок на шее сидит, и они вместе идут на выборы.

Праздник. И погода замечательная благоволит нам. Я думаю, что белорусская молодежь понимает важность этой кампании и принимает активное участие в ней.

Активны сегодня не только избиратели, но и наши коллеги, телевизионщики, журналисты, пишущие. География освещения наших парламентских выборов очень широка. Чем обусловлен такой интерес именно к этой избирательной кампании?

Вадим Боровик:

Объективны будем. Беларусь сегодня занимает очень заметное место в регионе и в мире. Мы занимаем очень важное с точки зрения геополитики, международного транзита, логистики, экономики место в мире. И, естественно, нашим соседям, странам различных регионов в мире интересно, как в центре Европы проходят парламентские выборы. Тем более кампания получилась такая динамичная, интересная. Белорусская пресса уделяла достаточно большое внимание кампании. Поэтому не удивляет тот факт, что международные СМИ сегодня здесь.

Мультимедийность, как вы отметили, такая фишка этой избирательной кампании. И у каждого избирателя еще до начала основного дня голосования был очень широкий спектр информационных ресурсов, чтобы познакомиться с программами кандидатов, сделать свой выбор. Насколько он осознанный у наших избирателей, по вашим ощущениям?

Вадим Боровик:

Беспрецедентная была информационная кампания. Сегодня каждый кандидат имел возможность и свою программу предоставить, и в дебатах поучаствовать, и эфирное время получил. Поэтому сегодня белорусский избиратель осознанно делает выбор. И они могли видеть достаточно мощных государственников и каких-то эпатирующих кандидатов. Но мы уже видим по предыдущим парламентским и президентским кампаниям, что наши избиратели научились отделять семена от плевел. Я думаю, что мы сформируем замечательный работоспособный парламент, который будет решать те задачи, которые поставили перед ним избиратели, и активно выступать на международной арене, защищая наши интересы.

Свидетельство тому – высокая конкуренция. На многих участках в Минске по шесть кандидатов. Вы сами успели отдать свой голос? Каково было определиться с выбором?

Вадим Боровик:

Я успел определиться, где я буду его отдавать. Интервью, потом круглый стол и сразу на избирательный участок. Буду рад увидеть там своих соседей и поучаствовать в голосовании.