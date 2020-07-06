Путепровод на развязке Победителей – Орловская закрыли на реконструкцию. Как изменилось движение транспорта?

Новости Беларуси. Перекрыты участки проспекта Победителей от Тимирязева до съезда с путепровода и от Нарочанской до Саперов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

И хотя о планах строителей было известно давно, избежать заторов не удалось. Проблемно было проехать по проспектам Победителей и Пушкина.

Автомобилистам, которые направляются со стороны МКАД, теперь рекомендуется выбирать объездной маршрут через Ратомскую. В утренний час пик она была абсолютно свободна. Для удобства водителей изменена схема дорожного движения, появились дополнительные полосы и скорректирована работа светофоров, чтобы работать по принципу «зеленой волны».

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Мы за четыре месяца фактически разберем до основания то, что четыре года строилось, и построим новое. При этом новая конструкция путепровода уже будет соответствовать современной колесной нагрузке, что, в принципе, уже предъявляется ко всему. То есть если по-простому взять, то раньше фура в кузове перевозила 16-20 тонн, сейчас она уже может спокойно перевозить около 40 и двигаться в том числе по новым устроенным путепроводам и улицам, не неся им какого-то вреда.

По закрытому участку теперь сможет проехать только общественный транспорт. На время ремонта организованы временные маршруты. Автобусы Т10 и Т33 теперь ходят вместо одноименных троллейбусов. Возобновил работу и троллейбус № 38.

Андрей Зырянов, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Основное время горения зеленого сигнала отдано приоритетно съездам и движению по улице Орловской, поэтому по Победителей время минимально – только для пропуска общественного транспорта. Если будет приезжать личный транспорт, то он будет создавать помехи общественному и, в общем-то, достаточно долго там находиться в заторовой ситуации. При необходимости там находится сотрудник ГАИ. Если он будет видеть такую ситуацию, он просто будет разворачивать этот транспорт в обратную сторону.